Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 января 2023 10:00

Сгорел мотоблок и садовый инвентарь: В Нижегородской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул гараж

Гараж сгорел дотла из-за короткого замыкания электрогирлянды в Ковернинском районе
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Пожар произошёл в селе Белбаж.

Пожар произошёл в селе Белбаж.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 14 января оказалось беспокойным для жителей улицы Советской в посёлке Белбаж Ковернинского района – там над отдельностоящим гаражом поднимался огромный столб дыма. Сама хозяйственная постройка полыхала, очевидцам пришлось незамедлительно звонить в службу «112». Вскоре на место пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые выехали туда по рангу вызова 1 «Бис».

– Сообщение о пожаре поступило в 09:45. А уже в 10:20 открытое горение было ликвидировано, а в 11:18 передана ликвидация последствий пожара, – об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Огонь вспыхнул утром 14 января.

Огонь вспыхнул утром 14 января.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огонь уничтожил полностью гараж и имущество, которое в нём хранилось – мотоблок и садовый инвентарь. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

– Жертв и пострадавших нет, – передает ведомство.

Специалисты уже назвали вероятную причину пожара. Скорее всего, пожар начался с закоротившей новогодней гирлянды, которая была смонтирована на фронтоне кровли гаража.

Жертв и пострадавших нет.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ЧППроисшествия: ЧП