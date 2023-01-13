Лучшие в Арзамасе

Представители спортклуба «Знамя» и АО «АПЗ» по итогам 2022 года стали победителями конкурса, который ежегодно проводит департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г.о.г. Арзамас.

В номинации «Спортсмен года» лучшими названы саблисты мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков и мастера спорта России Артём Султанов, Антон Георгиевский, Алексей Баскаков; шпажист кандидат в мастера спорта Антон Шмонин; легкоатлетка кандидат в мастера спорта Алёна Гущина и пауэрлифтер кандидат в мастера спорта Илья Блошкин.

В номинации «Тренер года» лучшим признан Вадим Карпычев, тренер высшей категории, мастер спорта России по фехтованию на саблях, директор ООО «Знамя».

В номинации «Команда года» победила мужская сборная по баскетболу МБУ «ЦФКиС г.Арзамас» под руководством тренера, директора по производству – заместителя генерального директора АПЗ Алексея Телегина.

Вадим Карпычев, директор ООО «Знамя»:

– Второй год подряд получаю звание «Тренер года». Приятно, что так высоко оценивают мою работу, рад за наших спортсменов. У «знаменцев» были весомые результаты, но есть к чему стремиться. Уверен, что наши главные победы впереди. Поэтому надо двигаться дальше и стремиться к большему.

Желаю всем нашим спортсменам продолжать упорно трудиться, заниматься, чтобы быть в хорошей спортивной форме и, как только мы вновь выйдем на мировую арену, всем доказать, что мы самые сильные.

Наталья Глазунова

Фото из архива пресс-службы АПЗ