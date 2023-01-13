Добрые снежинки

В предновогодние дни Молодежный совет АО «АПЗ» организовал заводчан к участию в городской благотворительной акции «Снежинка».

Второй год приборостроители дарили чудо тем, кто особенно в этом нуждается, – детям с особенностями развития, воспитанникам дома социального обслуживания «Маяк». Ребята заранее написали свои пожелания Деду Морозу на бумажных снежинках, а приборостроители приобрели желаемые подарки и исполнили мечты 57 детей, а для социального учреждения – постельное белье, полотенца и новогодние украшения.

Основная часть снежинок-желаний реализована членами Молодежного совета. Заводская молодежь не только взяла на себя покупку игрушек, но и провела агитационную работу и сбор средств в своих подразделениях. К акции подключились и руководители предприятия высшего и среднего звена.

Перед новогодними праздниками активисты отвезли собранные подарки в «Маяк».

– Участвую в акции «Снежинка», потому что хочется сделать пусть небольшое, но доброе дело. От этого на душе становится тепло и радостно, – поделился токарь цеха №31, активист МС Артём Ваганов. – Рад, что смог осуществить чью-то мечту. Желаю, чтобы все дети подольше верили в волшебство, Деда Мороза, а еще доброту и отзывчивость людей. Пусть глаза ребят светятся от счастья!

Цифры

76 позиций игрушек и необходимых предметов приобретено на общую сумму 111 500 рублей.

В акции «Снежинка» участвовали: Молодежный совет, цех №37, отдел гражданской продукции, отдел информационных систем, служба главного метролога, служба главного технолога, техбюро цехов №54 и №49, а также руководители предприятия во главе с генеральным директором Андреем Капустиным.

Екатерина Ядрова

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