Актив растёт

Сорок активистов Молодежного совета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» отмечены руководством предприятия за работу в 2022 году.

Год стал особенно плодотворным в деятельности Молодежного совета АПЗ: его члены участвовали во всевозможных мероприятиях, посвященных 65-летию предприятия, занимались волонтерской работой, а также реализовывали собственные проекты. Руководство АПЗ наградило ребят памятными подарками на предновогодней молодежной конференции в конце декабря.

Открыл мероприятие генеральный директор Андрей Капустин:

– События, в которых участвовали молодые заводчане, ценны не только для предприятия, но и для всего города. Наше волонтерское движение выделяется и среди предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Концерна «Алмаз – Антей». Радует ваш бескорыстный подход. Личное время, которое можно потратить на домашние и семейные дела, вы посвящаете заводским мероприятиям. Количество сотрудников на АПЗ увеличивается большими темпами, продолжит расти и в 2023 году. Уверен, среди новых работников будет много тех, кто станет активным членом Молодежного совета.

В прошлом году награждаемых было 20 человек, а сейчас их число увеличилось вдвое. В подарок от руководства активисты получили фирменные рюкзаки с логотипом Молодежного совета. В ответ председатель МС, помощник генерального директора Артём Канашкин вручил знак «Друг Молодежного совета» в виде статуэтки с подсветкой генеральному директору Андрею Капустину, административному директору – заместителю генерального директора Константину Аргентову, главному инженеру Александру Бобкову и начальнику отдела кадров Ирине Кузиной.

2022 год стал особенно плодотворным в деятельности Молодежного совета АПЗ

– Устраиваясь на АПЗ, новые работники интересуются молодежным движением, – отметила Ирина Александровна. – По городу идет хороший слух о вас. Спасибо, что создаете положительный имидж предприятию. Во многом благодаря вам молодые люди приходят работать на завод.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина