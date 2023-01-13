Каждое окунание в прорубь становится перфомансом: Звезда бармен-шоу из Нижнего Новгорода отказался от работы с алкоголем ради моржевания

Нижегородец уже несколько лет занимается моржеванием. Фото: Предоставлено героем публикации

Геннадию Мишакову 36 лет. Четырнадцать из них он посвятил барному делу. Молодой человек работал и в малоизвестных, и в культовых заведениях Нижнего Новгорода. Его коктейлями наслаждались посетители «Театро», «Премио», «X-Time», «Z-Top» и других клубов, а подача напитков неизменно сопровождалась шоу.

Наш герой работал во многих нижегородских клубах. Фото: "StarBarShow" в ВК.

Изучая полный список мест, легко обмануться, что перед нами знаток клубной жизни, вечный холостяк и свой человек на любой тусовке. На самом деле Геннадий примерный семьянин, проповедует моржевание и закаливание, а алкоголю говорит строгое «нет». Морж-шоумэн рассказал «КП-Нижний Новгород», почему каждый вечер из-за барной стойки он идет окунаться в прорубь и приобщает к этому все свое окружение.

Моржом стал случайно

В соцсетях отыщется великое множество видеороликов, где парень в яркой фиолетовой куртке и смешной шапке зовет всех закаливаться в мороз до -27 градусов. Следующий кадр - тут он уже сам в проруби при -34. Далее в подборке дневник зимних купаний, забавные скетчи у проруби, шоу в тельняшках и все в таком духе.

- Закаливаюсь в этом сезоне уже 40 дней подряд, - гордо заявляет Геннадий, - со 2 декабря. Собрал команду ребят порядка десяти человек. По вечерам приходим на озеро Земснаряд и вместе купаемся.

Вместе с компанией знакомых он каждый день ходит закаливаться на озеро. Фото: Предоставлено героем публикации

В марте прошлого года в городе Петрозаводске проходили международные соревнования по зимнему плаванию. Собралось порядка десяти стран-участниц. Могло быть и больше, но некоторые отказались в связи с последними событиями. Мы тогда заняли первое место в номинации «Шоу».

Вместе со своей командой они не раз становились победителями зимних заплывов. Фото: Предоставлено героем публикации

Там Геннадий наряжался в морячка, участвовал в заплывах на 25 и 50 метров, да еще и в горящее кольцо прыгал. Вообще, почти каждое его появление у проруби сопровождается перфомансом. Этого парня сложно не заметить у купели на Крещение.

Во время своих шоу Геннадий и мороженое ел, и в горящее кольцо прыгал. Фото: Предоставлено героем публикации

- Я человек импровизации, - продолжает собеседник, - и мороженое в проруби ел, и через горящее кольцо прыгал. На самом деле прорубь для меня ассоциируется с чем-то медитативным - снятием стресса, приятным общением. Не очень люблю, когда собирается много людей на Крещение. Они кричат, выпивают, охают-ахают, а я люблю зайти, успокоить дыхание, посмотреть на небо и звезды, поблагодарить Всевышнего за то, что я имею возможность дышать, видеть, слышать и радоваться, что у меня есть моя семья.

Закаливанием наш герой занимается уже третий год. По его словам, все произошло спонтанно — заметил купающихся людей и захотел к ним присоединиться.

- Однажды 8 марта я вышел на пробежку вокруг озера. Там у людей праздник был. Они с гармонями, с баянами, раздетые, счастливые! Я увидел в их глазах такой огонек, что тоже захотелось быть причастным. Так и начал ходить закаливаться.

Это было в 2020 году. С тех пор Геннадий в любой мороз заканчивает свой день купанием, после чего довольный идет домой к любящей семье.

Не все бармены пьют

Как уже было упомянуто, наш герой совмещает два очень разных занятия — мешает коктейли и пропагандирует ведение здорового образа жизни. Наверняка от подобных противоречий у окружающих рвались шаблоны: «Ну как так? Сначала наливает, потом в прорубь зовет!».

Немного понятнее становится, если посмотреть на толпу пьяных посетителей клуба глазами бармена. Время от времени ему приходится то находить правильные слова для безутешной подвыпившей дамочки, то угадывать ответ на вопрос «Ты меня уважаешь?», а то и вовсе останавливать спонтанный турнир по единоборствам и разнимать «пьяных мастеров». Геннадий на свое счастье имеет куда более позитивный опыт работы:

- Мне раньше это нравилось! В большинстве случаев я выступал среди культурных людей. Я не употреблял алкоголь, но меня привлекала атмосфера праздника, веселья. Я сам по себе энергичный. Мог активно двигаться без каких-либо допингов до пяти утра. Все веселились, улыбались. Потом начал осознавать, что это же все ненастоящее, не естественно для человека!

Постепенно наш герой стал все чаще приходить к мысли, что работает с веществами, которые отравляют человеческий организм. Можно делать безалкогольные напитки и тем самым никому не вредить. Идея переключиться на изготовление полезных коктейлей долго крутилась на уме, но решиться не хватало смелости — как бы совсем без работы не остаться. Все изменилось после разговора со знакомым социальным педагогом.

- Сообщество, которое я курирую, проводило тренировки для всех желающих на спортплощадке в парке «Дубки». Эти мероприятия проходят каждое воскресенье в 10:00. В апреле прошлого года мы привезли очень интересного человека Владимира Фахреева, который для всех желающих читал лекции о том, как отказаться от любой пагубной привычки. Узнав много нового об алкоголе и табакокурении я в своей работе отказался от горячительных напитков. Уже практически год я мешаю различные безалкогольные коктейли и людям нравится мое шоу. С алкоголем я не дружу!

Теперь молодой человек проводит шоу исключительно с безалкогольными напитками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь бармен зарабатывает на собственных «StarBarShow», а еще дарит людям позитивные эмоции, проводя детские мероприятия и тематические вечеринки. На его столе даже в новогоднюю ночь не было шампанского.

«На днях я спас человека»

Рассуждая о влиянии спиртного, собеседник поднимает совсем уж печальную тему. Алкоголь убивает. Пару дней назад в лютый мороз ему довелось увидеть, как пьяный человек чуть не погиб по пути домой.

- На днях я, кажется, спас человека, - не с гордостью, но с грустью в голосе продолжает наш морж, - как всегда, в 9 часов вечера мы собрались, искупались в проруби и я стал подниматься от озера к дому. Вижу, по автомобильной дороге идет человек. Он падает, встает и снова падает. Подхожу к нему, а он пьяный. На улице мороз -34 градуса и я понимаю, если я его оставлю, то он упадет в сугроб и замерзнет там, либо отморозит конечности. Он меня узнал. Оказалось, он у меня есть в друзьях в соцсети. Вызвал ему такси, доставил жене. Жена у него на 34 неделе беременности, есть две дочки.

Вот так из-за бутылки целая семья чуть не лишилась своего защитника. Геннадий убежден, мужчину определяет его готовность нести ответственность не только за себя, но также за жену и детей. Именно поэтому свою старшую десятилетнюю дочь он тоже приучает к закаливанию, однако не напирает — девочка и сама себя неплохо мотивирует.

- Нечасто, но чтобы продемонстрировать моим друзьям свою отвагу она раздевается и окунается, - подметил собеседник, - закаливанием она занимается с восьми лет. Позавчера в воскресенье было -30 и она тоже купалась. Правда, с баней это делать проще - ты чувствуешь, что сейчас пойдешь в тепло.

Нижегородец старается приучать к здоровым привычкам свое окружение. Фото: Предоставлено героем публикации

Своей полезной привычкой Геннадий готов заразить каждого, поэтому придумал свой способ вовлечь нижегородцев в закаливание и моржевание. 29 января в Ворсме на базе отдыха «Лесной ключ» впервые пройдут зимние состязания для всех желающих под названием «Криатлон». Многоборье включает в себя закаляющий бег по снегу на дистанцию 2222 метра, заплывы в проруби на 25 и 50 метров, а также комплекс упражнений с гирей. Участникам обещают шоу-программы, теплую баню и вкусный обед. Все успешно финишировавшие получат памятные медали, а победителей ждут призы.

- Вода мне помогла развиться и укрепить свои внутренние убеждения. Плюс это вырабатывает дисциплину и закаливает. В здоровом теле — здоровый дух! Начал меньше болеть, совершенно поменялось окружение. Новые друзья, новые ценности, новые идеалы. Вижу свое будущее в том чтобы делиться этим опытом с людьми, и чтобы вокруг меня формировалось здоровое, успешное, интеллектуальное и духовно наполненное общество, - подытожил собеседник.