10 новых детских садов открыли в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Десять детских садов было введено в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году. Строительство дошкольных учреждений велось в рамках национальных проектов «Демография» и «Жилье», сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков в своем телеграм-канале.

В областном центре появилось четыре новых детских сада: на улицах Верховая, Генерала Зимина, Глеба Успенского и в ЖК «Новая Кузнечиха». Остальные дошкольные учреждения были построены в районах: в ЖК «Анкудиновка» Кстовского района, в 8 микрорайона Кстова, в селе Каменки и деревне Бурцево Богородского района, в рабочем поселке Виля Выксунского района и в микрорайоне Красногорка на Бору. Общее число созданных для дошкольников мест составило 1875.

- Все эти объекты построены за счет средств областного и местного бюджетов при финансовой поддержке федерального бюджета, - уточнил Егор Поляков.

В конце 2022 года было завершено строительство еще шести детских садов на 942 места, однако пока они не введены в эксплуатацию, сейчас оформляются все необходимые для этого документы. Пять из них расположены в Нижнем Новгороде, еще один – в рабочем поселке Велетьма Кулебакского района.

КОНКРЕТНО

Где построили детские сады

В Нижнем Новгороде введено в эксплуатацию 4 детских дошкольных учреждения на 1037 мест:

- на 320 мест по ул. Верховая

- на 220 мест по ул. Генерала Зимина

- на 177 мест по ул. Глеба Успенского

- на 320 мест в ЖК «Новая Кузнечиха»

В муниципальных и городских округах Нижегородской области введено в эксплуатацию 5 детских дошкольных учреждения на 820 мест:

- детский сад на 180 мест в 8 микрорайоне г. Кстово

- детский сад на 140 мест в с. Каменки Богородского района

- детского сада на 140 мест в д. Бурцево Богородского городского округа

- детский сад на 120 мест в р.п. Виля городского округа г.Выкса

- детский сад на 240 мест в микрорайоне Красногорка г.Бор