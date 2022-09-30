Хоккеисты «Торпедо» со счетом 3:1 обыграли ярославский «Локомотив» в КХЛ

В этом матче отличились Коваленко, Орлов и Воронин. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 3:1 обыграла ярославский «Локомотив» в гостевом матче КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В этом матче ворота нижегородской команды впервые защищал Адам Хуска. Кроме того, на лед вернулись Николай Коваленко и Ю Сато.

Счет в этом матче открыли хозяева, однако эта шайба стала единственной в ворота нижегородской команды. Далее пошли атаки уже со стороны «Торпедо». Ярославцы не выдержали натиска «бело-синих» и начали пропускать. Так, во втором периоде счет сравнял Коваленко. До конца двадцатиминутки у торпедовцев было еще несколько моментов, но реализовать их не получилось.

Далее произошел эпизод, который надолго запомнится болельщикам. В перерыве оператор подошел в раздевалке к Ю Сато, чтобы подбодрить его.

- Сейчас все будет! - сказал Ю и, будто бы предсказал исход матча.

В решающей двадцатиминутке молодой японец сделал длинную передачу, которая завершилась голом Михаила Орлова. Эта передача стала первой для хоккеиста в составе нижегородской команды.

- Японец Ю Сато сказал! Японец Ю Сато сделал! - гласит комментарий к видео этого эпизода.

Ярославцы старались сравнять счет, но финальная шайба Кирилла Воронина в концовке сняла вопрос о победителе в этом матче.

Следующую игру выездной серии «Торпедо» проведет со «Спартаком» 30 сентября. Начало матча в 19:30.