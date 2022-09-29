Служебные собаки нижегородского ГУФСИН ищут новый дом в связи с выходом на пенсию

Рекс отлично подойдет для охраны частного дома. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Служебные собаки нижегородского ГУФСИН ищут новый дом – объявление с фотографиями животных появилось на сайте ведомства. Три красивые овчарки несли службу в кинологическом отделении исправительной колонии Тоншаевского района, но теперь они вышли на заслуженный отдых.

- В силу своего возраста собаки не могут в полной мере исполнять служебные обязанности. Данные собаки применялись для выполнения задач по охране объекта и в патрульно-розыскной службе. Они станут верными друзьями и отличными охранниками вашего дома, - говорится в объявлении.

В частности, добрые руки ищет немецкая овчарка Ирэн, которая несла службу 9 лет и имеет навыки дрессировки. Очень привязана к человеку, контактная добрая, - говорят о ней кинологи.

Овчарка Ирэн. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Другая собака – также немецкая овчарка по кличке Рекс – отлично подойдет для охраны частного дома. Этот пес, как и его напарница, имеет навыки дрессировки.

Третий «пенсионер» - бело-рыжая кавказская овчарка по кличке Чапай.

Кавказская овчарка по кличке Чапай. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

- Спокойный, не проявляет агрессии к хозяину, станет отличным защитником и охранником, - такую характеристику сотруднику дают кинологи.

Собаки отдаются в добрые руки совершенно бесплатно. По вопросу пристроя собак можно обратиться по телефону, контакты опубликованы на сайте ГУФСИН.