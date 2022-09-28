«Легковушка в хлам»: В Сарове манипулятор снес арку теплотрассы, которая рухнула на ехавшую машину

От удара легковушка перевернулась. Фото: паблик «Auto_NiNo»

Серьезное ЧП случилось в Сарове днем 28 сентября: там манипулятор снес арку теплотрассы, которая рухнула на дорогу прямо перед едущим автомобилем.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла на Южном шоссе, по пути от третьего завода в сторону первого. Водитель манипулятора задел стрелой опору теплотрассы, трубы которой пролегали над проезжей частью. Арка рухнула прямо перед ехавшей навстречу «пятеркой», водитель не смог избежать столкновения, машина врезалась в трубы и впоследствии перевернулась.

Виновником аварии стал водитель манипулятора. Фото: паблик «Auto_NiNo»

«Жигулёнок» получил существенные повреждения: у него оказалась полностью смята носовая часть, а также крыша.

- Легковушка в хлам, - констатируют интернет-пользователи в группе «Auto_NiNo» Вконтакте, где очевидцы выложили фото. На кадрах видно, что из поврежденной трубы фонтаном в небо бьет струя воды.

К счастью, водитель легковушки остался жив, но получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.