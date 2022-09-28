Последствия непогоды в Нижнем Новгороде 28 сентября 2022 года: затопленные улицы, поваленные деревья и откачка воды

В Нижнем Новгороде устраняют последствия ливня 28 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде вот уже который день стоит сырая погода, а начавшийся минувшим вечером дождь льет почти сутки, не прекращаясь. Вдобавок ко всему на улице очень сильный ветер, под которым гнутся молодые деревья, а старые березы и тополя просто вырывает с корнем. «Комсомолка» собрала наиболее заметные последствия ливня в Нижнем Новгороде 28 сентября 2022 года.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, в настоящее время коммунальщики работают над устранением последствий непогоды.

Глава администрации Приокского района заявил, что подрядчики проверяют улицы на наличие подтоплений и работу ливневок.

- Критической ситуации нет, вода уходит, - сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

В Канавинском районе дела обстоят намного хуже, за сутки с улиц было откачано около одной тысячи кубометров воды.

- На улице Есенина около магазина «Перекресток» вечный потоп после дождей, вплоть до детского сада, - пишет в социальных сетях нижегордка.

Ветка дерева пробила лобовое стекло иномарки на улице Ракетной. Фото: паблик "ЧП ДТП Нижний Новгород"

Этой же ночью на улице Ракетной в Ленинском районе из-за сильного порыва ветра ветви дерева пробили лобовое стекло автомобиля. Никто из людей не пострадал, а у белоснежного «Хендая», судя по фото, пробито лобовое стекло и помята передняя стойка.

Автовладельцу с Южного шоссе повезло еще меньше: на его иномарку рухнула здоровенная береза, которую с корнем вырвало во дворе пятиэтажки.

На Южном шоссе в одном из дворов дерево рухнуло на иномарку. Фото: паблик "ЧП ДТП Нижний Новгород"

В Сормовском районе нижегородцы жалуются на недоступность дорог, скрывшихся под водой.

- Сормовская кондитерская на улице Базарной - уже не лужа и даже не море, а океан, - жалуется в соцсети жительница района.

В связи с дождливой погодой в Нижегородском районе на особом контроле находятся территории, где часто случаются подтопления. Это Гребной канал, а также перекрестки улиц Нестерова – Большая Печерская, Октябрьская – Ошарская, Алексеевская – Пискунова.