«Закутавшись в одеяло, выбрались на балкон и стали звонить пожарным»: в Нижнем Новгороде двое детей едва не сгорели в квартире из-за неисправного холодильника

Пожар случился в квартире на 8 этаже. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 9 января выдалось очень тревожным для жителей улицы Усилова в Нижнем Новгороде. Там в одной из девятиэтажек загорелась квартира, в которой находились двое детей. К счастью, их удалось спасти, но помощь врачей ребятам все-таки понадобилась.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило около 9 утра. В службу спасения позвонили перепуганные дети и сообщили, что у них горит квартира.

Пожарные расчеты немедленно были направлены к дому №1/4 на улице Усилова – в общей сложности на месте ЧП работали 45 человек и 13 единиц техники. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже, клубы густого дыма вырывались в окно.

- Пожар начался на кухне, - рассказали в МЧС. - Вероятной причиной стала неисправность холодильника, что привело к возгоранию. В это время дети спали в одной из комнат и проснулись, когда всё вокруг заполнилось едким дымом. Выбраться из квартиры самостоятельно ребята уже не смогли. Закутавшись в одеяло, брат и сестра выбрались на балкон и стали звонить пожарным.

Из задымленного подъезда было эвакуировано 32 жильца, в том числе четверо детей. Никиту и Ксению, которые находились в горящей квартире, спасатели обнаружили на балконе. При помощи масок для спасения пожарные вывели ребят и разместили в одной из квартир этажами ниже.

- Дети были напуганы, но держались молодцом. До прибытия медиков им оказали доврачебную и психологическую помощь. С диагнозом отравление продуктами горения брат и сестра были госпитализированы на скорой в «Нижегородскую детскую клиническую больницу», - рассказали в ведомстве.

Сейчас в МЧС готовят ходатайство о представлении к награде сотрудников Романа Асутина, Сергея Канова и Сергея Казарина, которые участвовали в спасении детей.