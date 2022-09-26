Неизведанные места нижегородского края: Святые ключи 12 апостолов в Вадском районе

Чтобы спуститься в овраг, надо пройти через кирпичную арку. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области немало святых мест, которые вызывают интерес у паломников со всей России. Дивеевский и Макарьевский монастыри, озеро Светлояр, дивные храмы Арзамаса и Нижнего Новгорода, старинные церкви Мурома… Есть и менее популярные, но не менее интересные места – к таким относятся святые родники 12 апостолов в Вадском районе. Их нередко включают в паломнические маршруты по югу области.

История

Доподлинно известно, что эти родники существовали еще в 19 веке: сюда ходили молиться и набирать воду жители местной деревни Елховка, что расположена неподалеку. Место это так и называли – Елховские родники. После революции святые ключи пришли в запустение, из них остался лишь один. В конце девяностых Святые ключи вновь начали обустраивать: сделали подъезд, благоустроили территорию, построили беседку и часовню. Были найдены и возрождены все 12 источников, а также обнаружен неизвестный ранее тринадцатый родник - его было решено освятить в честь апостола Павла, не входившего в число 12 апостолов, но также почитаемого всеми христианами. Сегодня это необыкновенное место пользуется популярностью у паломников, туристов и местных жителей. В церковные праздники здесь проводятся молебны и крестные ходы, сюда по традиции приезжают местные молодожены в день свадьбы.

Так выглядят сами родники. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Легенды

Существует две легенды, связанные с этим святым местом. Одна из них гласит, что родники появились от слёз девушки Алёны, которая горько плакала на краю этого оврага, провожая своего любимого в солдаты. По другой легенде святые ключи открыл Серафим Саровский по пути из Саровской пустыни на Зеленоградскую ярмарку, что проходила под стенами разрушенного ныне мужского монастыря. После долгого пути, изнурённый жаждой, присел Серафим Саровский на краю лесного оврага и после молитвы увидел святых с живительной влагой в пригоршнях. Спустившись вниз, он обнаружил забившие по всему оврагу родники.

В центре оврага есть небольшая часовня с иконами, где можно помолиться и поставить свечку. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что посмотреть?

Место расположения родников поистине уникально. Святые ключи находятся в глубоком тенистом овраге, который располагается прямо в лесу. Усеянные папоротниками склоны оврага оборудованы удобными лестницами и перилами, так что спускаться по ним удобно в любой обуви. В самом овраге комфортно находиться практически в любую погоду: здесь не бывает жары или ветра, а от дождя защищают раскидистые кроны многочисленных деревьев, которые растут на склонах оврага.

Территория оврага благоустроена. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В самом овраге все благоустроено: пешеходные дорожки, ступеньки, мостики, купели с удобными раздевалками, часовенка и, конечно, сами родники. Всего их здесь 13 – они названы в честь Господа Иисуса Христа и 12-ти апостолов. У каждого источника есть мраморный памятник, на котором написано имя святого и молитва.

Часовня и купель. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Здесь можно помолиться, поставить свечку, окунуться в купели и набрать чистейшей родниковой воды – собственно, за водой сюда и ездят жители окрестных деревень. Снаружи оврага есть удобная беседка и парковочные площадки.

Здесь есть купель с удобными раздевалками. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как добраться?

Родники 12 апостолов находятся на территории Вадского района в 105 километрах от Нижнего Новгорода, ближайшие населенные пункты – Вад, Елховка и Зеленые горы. Добираться сюда лучше всего на машине: дорога займет около полутора часов. Ехать необходимо около 80 километров по арзамасской трассе, в Криуше свернуть налево, миновать село Крутой Майдан, и вот вы уже на Ваду. Далее следует двигаться все время прямо, проехать улицу Заозерную, кладбище, улицу Заречную и на развилке около автозаправки свернуть налево. Буквально через 5 километров живописных пейзажей по правую руку будет въезд на территорию Святых ключей.

Так выглядит купель изнутри. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Также можно отправиться в путешествие на автобусе. Для этого необходимо взять на автостанции билет на маршрут, который следует до Вада, а там пересесть на автобус «Вад - Свобода» или взять такси, найти которое не составит труда.