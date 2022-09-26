Тепло, но дождливо: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде на последней неделе сентября

Потепление до +15 и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом года сентябрь оказался не очень щедрым на солнечные дни, всё чаще стоит пасмурная погода, в последнее время дуют сильные ветры, идут дожди. Эта неделя не станет исключением: синоптики не обещают каких-либо серьезных колебаний температуры, погода будет довольно комфортной, но дождливой.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в понедельник столбики термометров в Нижнем Новгороде не поднимутся выше отметки +10 градусов. Весь день небо будет хмуриться, то и дело будет приниматься дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Не ожидается больших температурных колебаний и в ночные часы: термометры покажут +7…+9 градусов.

Во вторник, 27 сентября, утром пройдет небольшой дождь, а вот днем небо прояснится и разогреет до +12. Ветер подует с востока, и уже к вечеру вновь принесет дожди. Ночью также достаточно тепло: +9 градусов.

В среду, 28 сентября, весь день будут идти дожди и будет довольно прохладно, не выше +9 градусов. Восточный ветер усилится до 6 метров в секунду.

В четверг, 29 сентября, также будет пасмурно и дождливо, но потеплеет до + 12 градусов. Восточный ветер стихнет до 1-2 метра в секунду. Ночью столбики термометров покажут +9 градусов.

В последний рабочий день 30 сентября ожидается пасмурная погода, но без дождей. Днем до +12, ночью +9…+10 градусов. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.

В выходные пасмурная погода сохранится, но при этом потеплеет до +15 градусов. Южный ветер подует со скоростью 4 метра в секунду.