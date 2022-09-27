Юрий Шалабаев рассказал о мерах безопасности в школах Нижнего Новгорода

В образовательных учреждениях создается специальная инфраструктура. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Шокирующие новости о стрельбе в школе Ижевска потрясли всю страну, а вопрос о безопасности детей вновь вышел на первый план. Как избежать подобных трагедий? Чем необходимо оборудовать образовательные учреждения, чтобы такое не повторялось впредь? Это главные вопросы, которыми сейчас задаются родители. Так, часть учебных заведений Нижнего Новгорода уже оснащены всем необходимым, чтобы посторонние не прошли на территорию школы.

- В прошлом году мы начали реализацию в муниципальных общеобразовательных организациях единого проекта не только по системе оплаты питания, но и по системе контроля и управления доступом, - рассказал в своем телеграм-канале глава города Юрий Шалабаев.

В нижегородских школах стараются создать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, которая будет устойчиво работать и обезопасит школьников и педагогов. В частности, на территории учебных заведений устанавливают турникеты и комплекты ограждений.

- Также используется различное оборудование и приборы для соблюдения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, - добавил мэр.

Проходы своего ребенка через систему контроля в школе родители могут наблюдать в личном кабинете мобильного приложения «Школа НН», либо с помощью web-версии на сайте.

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