«Закидывали булыжниками и прыгали на капоте»: дети, играя, разгромили две дорогие иномарки в Нижнем Новгороде

Четверо несовершеннолетних разгромили автомобили Porsche и Kia в Автозаводском районе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Разгром автомобилей устроили дети в Нижнем Новгороде 3 сентября 2022 года. Два заявления о повреждении автомобилей на улице Зеленхозовской у гаражного кооператива поступили в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

Porsche и Kia пострадали от камней, палок и ног, которые пустили в ход дети от 7 до 12 лет.

Со слов владелицы автомобиля Kia, были обнаружены царапины на капоте, вмятины от прыжков на крыше, разломаны фонари, разбито лобовое стекло. По всей машине наблюдаются сколы от камней и палок.

По словам владельца Porsche, у машины помято крыло, его необходимо менять, поломаны крепления бампера. На кузове замечены повреждения от камней.

– Была проведена официальная оценка ущерба. Он составляет больше 1 миллиона рублей, – рассказал в сюжете программы «Кстати» владелец автомобиля Porsche Cayenne Степан Т.

По словам сторожа гаражного кооператива Владимира В., он подходил к детям и просил прекратить такого рода игры, но они не долго его слушали и вскоре вернулись к месту.

Владельцы автомобилей пытались поговорить с родителями мальчиков, чтобы получить компенсацию до обращения в полицию и не доводить ситуацию до возбуждения уголовного дела. Но диалог с родителями не вышел.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних были установлены личности детей, которые были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Ими являются два мальчика 2011 года рождения, один 2012 года рождения и один 2015 года рождения.

По данным министерства, детей опросили при законных представителях. С ними были проведены профилактические беседы. Почему были выбраны именно эти автомобили – неизвестно.

Из-за возраста подростков в возбуждение уголовного дела было отказано в виду отсутствия состава преступления. Постановление вынесено 23 сентября 2022 года. Но, тем не менее, было вынесено ходатайство о возвращении материалов разбирательства на дополнительную проверку.