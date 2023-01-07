Необычное природное явление удивило Нижегородцев накануне Рождества

Эффект гало представляет собой оптическую иллюзию, когда вокруг источника света появляется кольцо, похожее на радугу ФОТО: Дмитрий Грынчак

Нижегородцам посчастливилось наблюдать необычное природное явление перед Рождеством. Эффект гало, или, как называют его сами нижегородцы, радужный нимб, впечатлил жителей региона. Очевидцы поделились фотографиями гало в социальных сетях.

Эффект гало представляет собой оптическую иллюзию, когда вокруг источника света появляется кольцо, похожее на радугу. Увидеть его можно только зимой, так как это явление происходит благодаря попаданию кристаллов льда в атмосферу.

Жителям Нижнего Новгорода удалось увидеть эффект гало на Мызинском мосту ФОТО: сообщество ВКонтакте «Нижний Новгород |Без цензуры|»

6 января 2023 года жителям Нижнего Новгорода удалось увидеть эффект гало на Мызинском мосту.

Эффект гало в Дивееве ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород»

Радужный нимб видели и с другого ракурса – в селе Дивеево, а также в городе Выкса. Там очевидцы запечатлели, как при эффекте гало радуга огромного размера образует полукруг с сиянием посередине.

Радужный нимб в Выксе ФОТО: телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры 18+»

Чудо природы видели и в Богородском районе, в селе Дуденево во время зимней рыбалки.

Чудо природы в селе Дуденево ФОТО: Дмитрий Грынчак

При первом взгляде на фото даже не верится, что эффект гало – это природное явление. Но снимки этой оптической иллюзии с разных ракурсов, которыми поделились жители Нижегородской области, доказывают, насколько окружающее нас может быть необычным.