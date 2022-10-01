Погода в октябре 2022 в Нижнем Новгороде: Тепло и дождливо

Каким будет октябрь? Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В последнее время погода в Нижнем Новгороде и области установилась по-настоящему осенняя: то и дело идут продолжительные дожди, а улицы накрыла серость и пасмурность. Однако случались и исключения в виде внезапных солнечных дней, но особенно приятно, что в эти дни держится довольная теплая погода.

В первую неделю октября, в основном, ожидается пасмурная погода, местами прольются дожди. Хотя не может не радовать тот факт, что столбики термометров днем смогут подняться до +18 градусов. А ещё 4,7,8 и 9 октября нижегородцев будет ожидать вполне солнечная погода, на эти дни можно смело планировать прогулку.

Во второй половине октября ожидается, что столбики термометров медленно, но уверенно поползут вниз, а дождливых дней станет ещё больше. Также в низинах существует угроза заморозков.

Октябрь, по прогнозу синоптиков, будет среднестатистическим. Так, температура воздуха в регионе будет находиться в пределах нормы и составит от +4 до+6 градусов, однако ночью может опускаться и ниже.

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