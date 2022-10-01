Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2022 12:50

Погода в октябре 2022 в Нижнем Новгороде: Тепло и дождливо

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на октябрь в Нижнем Новгороде
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Каким будет октябрь?

Каким будет октябрь?

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В последнее время погода в Нижнем Новгороде и области установилась по-настоящему осенняя: то и дело идут продолжительные дожди, а улицы накрыла серость и пасмурность. Однако случались и исключения в виде внезапных солнечных дней, но особенно приятно, что в эти дни держится довольная теплая погода.

В первую неделю октября, в основном, ожидается пасмурная погода, местами прольются дожди. Хотя не может не радовать тот факт, что столбики термометров днем смогут подняться до +18 градусов. А ещё 4,7,8 и 9 октября нижегородцев будет ожидать вполне солнечная погода, на эти дни можно смело планировать прогулку.

Во второй половине октября ожидается, что столбики термометров медленно, но уверенно поползут вниз, а дождливых дней станет ещё больше. Также в низинах существует угроза заморозков.

Октябрь, по прогнозу синоптиков, будет среднестатистическим. Так, температура воздуха в регионе будет находиться в пределах нормы и составит от +4 до+6 градусов, однако ночью может опускаться и ниже.

ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

Погода