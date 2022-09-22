Убежал с букетом роз: 31-летний мужчина ограбил цветочный магазин в Нижнем Новгороде

Мужчина выбрал букет роз за 2 тысячи рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, который ограбил цветочный магазин. Налетчик выбежал из торговой точки с букетом, не заплатив за него. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все произошло на днях в одном из цветочных магазинов Ленинского района. В торговый зал зашел молодой мужчина, быстро выбрал букет роз за две тысячи рублей и, не заплатив за него, убежал. Продавец обратилась в полицию и описала приметы грабителя.

Полицейские посмотрели записи с камер и установили личность цветочного грабителя. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий в 500 метрах от этого магазина. Ранее он был судим за наркопреступления и кражу.

- Подозреваемый был установлен и задержан в течение суток. Его оперативно доставили в отдел полиции, он признал свою вину и полностью возместил ущерб, - рассказали в региональном управлении МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Любителю халявных цветочков грозит до 4 лет тюрьмы. Кстати, для кого предназначался украденный букет, так и осталось неизвестным.