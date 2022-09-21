«Ищем дом котопесикам»:собака стала мамой для брошенных котят в Нижнем Новгороде

Собака обогрела и защитила пушистых малышей. Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода

«Чужих детей не бывает!» - гласит народная мудрость. Яркий пример материнской заботы продемонстрировала небольшая декоративная собачка, которая выходила сразу нескольких котят. Трогательную историю спасения малышей рассказали в Госветуправлении Нижнего Новгорода.

Некоторое время назад в Ленинском районе обнаружили новорожденных котят, которые остались без мамы. Малышам повезло, они попали в заботливые руки врача районной госветклиники Натальи Миталевой.

Специалист старалась как-либо помочь малышам, но неожиданно за дело взялась собака женщины. Новая мама отогрела малышей, стала защищать, дала ласку и заботу, в которых они так нуждались.

Пушистики подросли и окрепли, они здоровы и веселы. Постепенно хвостатых начали пристраивать в добрые руки. Сейчас котят осталось только двое — серенькие мальчик и девочка. Ветеринары активно ищут им самых добрых и ответственных хозяев.

Сейчас котят осталось только двое. Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода

- Ищем дом котопесикам! - гласит запись в сообществе Госветуправления Нижнего Новгорода в соцсетях.

Желающие забрать малышей могут обратиться в ветеринарную клинику по телефону: 8 (831) 240-91-66.