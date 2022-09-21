ННГУ займется развитием квантовых вычислений. ФОТО: АНО "Национальные проекты"

ННГУ имени Лобачевского займется развитием высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления». Об этом стало известно на совещании в координационном центре правительства под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

- Правительство уделяет большое внимание развитию высокотехнологичной отрасли квантовых вычислений. Это одно из самых перспективных направлений ближайших лет и неотъемлемая часть нашей совместной с РАН, вузами и госкорпорациями работы по достижению технологического суверенитета, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Одним из ключевых результатов реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления» является создание прототипа 4-х кубитного ионного квантового процессора.

Данной уникальной технологией обладают три страны мира, в том числе Россия. Уже в этом году здесь планируют создать 16-кубитный процессор.

- Мы планомерно двигаемся к той цели, которая поставлена «дорожной картой» - достижение 100 кубитов к 2025 году, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Сформирован уникальный по компетенции коллектив – это более 300 ученых, 18 научных групп, которые работают над развитием квантовых технологий у нас в стране.

Уже известно, что развитие квантовых вычислений в нашей стране происходит в рамках соглашения между правительством и ГК «Росатом». Вместе с госкорпорацией над проектом работают 14 ведущих российских научно-исследовательских центров. Среди них и ННГУ имени Лобачевского. Всего на реализацию всех соглашений и «дорожный карт» по развитию квантовых вычислений до 2025 года из федерального бюджета планируется направить не менее 100 миллиардов рублей.