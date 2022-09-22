Нижегородские реконструкторы создали мини-баркас «Чижик» из мультфильма про Чунга-Чангу

Работа над "Чижиком" велась полгода. Фото: НРВИО "1945".

Мини-баркас «Чижик» изготовили и спустили на воду в Сарове. Крохотное плавсредство собрал руководитель военно-исторического клуба «1945» Алексей Морозов. Автор работы рассказал «КП - Нижний Новгород» как возникла такая идея и где будет использоваться мини-баркас.

По его словам, этой задумке предшествовала другая, более масштабная. Дело в том, что в Сарове есть списанный земснаряд, который стоит без дела. Вместо того, чтобы утилизировать судно, ему решили дать вторую жизнь и использовать в качестве площадки для проведения мероприятий на воде.

- У этого списанного земснаряда сохранилась рубка. У Михаила Прохорова (заместитель директора департамента культуры в Сарове, прим.) возникла идея переделать ее в маяк, а сам понтон использовать для выступления коллективов или запуска фейерверков, как-то так. А дальше ему где-то в интернете попалось на глаза история с таким баркасом. Он пришел ко мне с этой идеей, и я загорелся! - рассказал Алексей.

Перед новогодними праздниками он заказал форму для баркаса, а через месяц она была готова. Работа над «Чижиком» велась полгода.

- Есть такая заготовка по типу «сделай сам», - объясняет автор работы, - она вырезается из фанеры при помощи компьютера. Сначала мы приобрели ее. Понятно, что фанера плавать не будет, она сгниет сразу же, поэтому дальше пошла работа по ее обработке стеклотканью, потом эпоксидной смолой и гелькоутом. Сам «Чижик» был собран быстро. Большую часть времени заняли именно обработки. Необходимо было пробовать, подбирать составы.

И все-таки не очень ясно, почему «Чижик»? Автор работы ответил, что название как-то само прижилось:

- Когда мини-баркас уже приобрел свой образ, люди стали интересоваться. Все, кто приходил, говорили, что похож на «Чижика». Я говорю: «Ну раз похож, то так и будет! Не будем ничего придумывать нового».

Многие сравнивали мини-баркас с "Чижиком" из мультфильма, и автор решил оставить название. Фото: НРВИО "1945".

По словам Алексея, сегодня на «Чижика» водрузят флаг с Чунга-Чангой, а в субботу, 24 сентября, в 14:00 мини-баркас станет частью праздничной программы, посвященной закрытию плавательного сезона.