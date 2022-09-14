«Даже с ружьем не по себе»: нижегородцев напугал странный скелет в лесу

Нижегородцы предположили, что это место для проведения обрядов. Фото: Телеграм-канал "Жесть Нижнего".

Пугающую находку обнаружил на днях охотник в лесу в Нижегородской области. Рядом с березой стояло нечто, напоминающее останки то ли динозавра, то ли какого незнакомого диковинного зверя. Мужчине чуть не поплохело — прямо на него смотрела пустая глазница, хорошо были видны и зубы. Нашедшему такое еще повезло — жуткая находка встретилась ему в дневное время суток. Ночью этот силуэт напоминал бы монстра из триллера и вполне мог бы стать причиной сердечного приступа.

- Во время охоты в лесу наткнулся на это чудо. Даже с ружьем мне стало не по себе. Может кто знает что это? - написал перепуганный охотник в соцсетях. В комментариях мнения об увиденном разделились.

- Динозавр — написал Михаил С. В сообществе «Мой Нижний Новгород».

- Кто-то из пропавших грибников! - отшутился Олег О.

Порассуждали нижегородцы и о причинах размещения скелета. Кто-то считал, что это место для проведения ритуалов сатанистов, а кто-то предположил, что так наказывают самих охотников. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что останки принадлежат не динозавру, а корове или лосю. Кроме того, они привязаны к деревянному каркасу обычной веревкой. Вероятно, кто-то действительно решил пошутить над охотниками подобным образом.