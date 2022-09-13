Высокая заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области сохранится как минимум еще две недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Высокая заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области будет наблюдаться как минимум еще две недели. Новая волна длится с конца июля, и в ближайшее время спада не предвидится, хотя все предыдущие волны завершали свою активность в течение 6-8 недель. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время пресс-конференции, которая прошла в Нижегородском областном информационном центре 13 сентября.

- К сожалению, этот эпидемический подъем пришелся на сентябрь месяц, когда формируются коллективы детей и взрослых, все возвращаются из отпусков, обмениваются инфекционной флорой, в результате чего идет определенный подъем заболеваемости. Плюс климатическое похолодание, которое также дает инфекционную прибавку, затянет нам данный эпидемический подъем, и я думаю, что в ближайшие две недели заболеваемость COVID-19 пока сохранится на достаточно высоком уровне, - поделилась специалист.

Но есть и хорошие новости: в отличие от предыдущих волн эта отличается наиболее легким течением болезни. Количество внебольничных пневмоний, вызванных коронавирусом, составляет не более 1,5 %. По словам Натальи Садыковой, сейчас в регионе практически 100% заболеваний COVID-19 вызваны штаммом «омикрон» линией BA.4-BA.5.

- Именно эта смена штамма вызвала данный подъем заболеваемости, и такое его нарастание в течение августа было связано с увеличением доли данной линии. Однако, несмотря на то, что болезнь протекает достаточно легко, это не повод отказываться от медицинской помощи, поскольку лечение разных респираторных инфекций различается в зависимости от возбудителя. Все лица с симптомами ОРВИ обязательно должны пройти тестирование на ковид, чтобы в случае необходимости соблюдать все меры изоляции, - подчеркнула Наталья Садыкова.

По ее словам, на протяжении всех коронавирусных волн более подвержены этой заразе были пожилые люди старше 60 лет. Однако в эту волну коронавирусом стали часто болеть и малыши до года, хотя в прошлые годы таких случаев не отмечалось вовсе. Инфицирование крох происходит на фоне стерильного иммунитета. Прививки от ковида для них не предусмотрены, поэтому необходима максимальная изоляция малыша и вакцинация окружающих людей.

На 30% выросла заболеваемость среди школьников 7-14 лет, а вот среди детей от 1 года до 6 лет наблюдается относительная стабильность – специалисты связывают это с сильной групповой изоляцией в детских садах, где в случае заноса инфекции распространения она не получает. По данным на 13 сентября, в Нижегородской области частично закрыты на карантин пять школ и 13 детских садов.

- Отсутствие 20% учащихся по причине заболевания ОРВИ – это достаточное основание, чтобы ввести карантин, - пояснила Наталья Садыкова. - Это довольно эффективная мера, если руководством образовательного учреждения своевременно предоставляется информация о заболеваемости учащихся.

Вместе с тем специалист посоветовала следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора: соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, надевать маску в общественных местах и сделать профилактическую прививку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Нижегородской области уже выявлен первый случай гриппа в этом сезоне. Это грипп штамма B, он был обнаружен у человека, у которого болезнь протекала в форме обычной ОРВИ. Специалисты считают, что в этот раз эпидемия гриппа придет в Россию на два месяца раньше обычного.