Адское столпотворение людей на остановке сняли в самом центре Нижнего Новгорода

Удивительную картину можно было наблюдать на остановке «Площадь Минина и Пожарского». Фото: Telegram-канал "Нижний №1".

«Такое было в начале 2000-х, когда ждёшь по часу и не факт, что дождёшься», – подобными сообщениями последние несколько недель пестрят все нижегородские интернет-сообщества. Кажется, в городе только ленивый не говорит о последствиях введения новой транспортной схемы, призванной сделать общественный транспорт более быстрым, комфортным и удобным. Однако вместо положительных сторон такого нововведения жители пока заметили только минусы.

– Это просто издевательство над людьми какое-то, цену за проезд прибавили, количество автобусов убавили. Вот зимой весело будет стоять, и ждать автобус часа полтора. Прямо квест, доберись до дома, – пожаловалась нижегородка Любовь Махрова.

Например, удивительную картину можно было наблюдать на остановке «Площадь Минина и Пожарского» возле Кремля. Там в ожидании автобуса столпилась целая куча народа, домой хотели уехать и стар, и млад, но нужный транспорт так и не приходил. Конечно на остановках в самом центре Нижнего Новгорода часто собираются толпы: рабочие, студенты, школьники, но такого количества людей не было замечено давно.

Людям кажется, что автобусы стали ходить реже. Фото: Telegram-канал "Нижний №1".

– Не только на Минина. Каждый вечер на всех остановках города именно так, – добавила местная жительница Валентина Улицына.

По словам нижегородцев, люди и раньше кучковались на остановках, но невероятных сборищ удавалось избежать. Теперь же и автобусы будто бы стали ходить ещё реже, даже те маршруты, которые ездили буквально друг за другом с перерывом в 5 минут. Ещё одной обострившейся проблемой стали автобусы-призраки, которых ни на табло остановок не увидишь, ни на онлайн-картах.

– 25 троллейбус ходил четко. Как только его перенесли на другой маршрут - до Сормовского поворота доехать невозможно вовремя. 49 маршрутку не видно. Уже разорилась на такси, – рассказала нижегородка Анастасия Тарасова.

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