Неизведанные места нижегородского края: Усадьба Нейдгартов. ФОТО: visitnizhny.ru

Одним из главных украшений Нижегородской области по праву считаются дворянские усадьбы. Возведенные в годы расцвета Российской империи и овеянные многочисленными легендами они до сих пор привлекают туристов и историков со всей страны. Едва ли не лучшим сохранившимся образцом подобной архитектуры считается усадьба Нейдгартов в Вадском районе.

История

Эта усадьба находится в двадцати километрах от самого Вада – в поселке Новый мир. В прежние времена это поместье называлось Отрадой и принадлежало сначала помещику Прутченко, затем Дельвигам. И только в 1868 году усадьбу приобрели Нейдгарты.

По сути, поместье представляло собой не просто усадьбу, а целый комплекс зданий: барский дом, сыроварня, псарня, конюшни с породистыми рысаками. Его главным украшением служили пруд, регулярный парк и фруктовый сад. Но больше всего воспоминаний сохранилось о легендарной библиотеке Нейдгартов. Местные жители рассказывают, что туда барин пускал абсолютно всех – от дворовой прислуги до крестьянина самой дальней деревеньки. Помещик поощрял тягу к грамоте среди своих крестьян и потому разрешил свободный доступ в библиотеку.

Впрочем, это не единственное за что Нейдгартов до сих пор вспоминают в Вадском районе добрым словом. В отличие от многих своих соседей они относились к своим крестьянам на редкость по-доброму и даже платили по рублю за каждый день работы. А это в ту пору были очень большие деньги! Достаточно сказать, что за три рубля можно было купить корову, а за 10 – и целую избу.

Легенды

- По одной из них, в этих местах любил бывать и сам Александр Пушкин. Правда, было это еще в то время, когда усадьба принадлежала Дельвигам. Историки рассказывают, что поэт любил посидеть под дубом в усадебном парке и полюбоваться великолепным видом, который открывается с высокого берега реки Пьяны. По легенде, именно на ветвях этого дуба ему явилась русалка, ставшая потом героиней вступления к Лукоморью.

- Еще одна легенда связана уже с последним владельцем усадьбы Алексеем Борисовичем Нейдгартом. Избранный в 1897 году предводителем дворянства Княгининского уезда после революции он стал неугоден новым властям. Особенно его отношения с большевиками осложнились после того, как в 1918 году он вместе епископом Лаврентием и настоятелем Нижегородского кафедрального собора Порфирьевым выступил против закрытия православных храмов. Вскоре все трое были арестованы и расстреляны за контрреволюционную деятельность. Лишь в 1991-м году он Алексей Борисович был реабилитирован, а спустя еще девять лет его канонизировали как новомученика.

Что посмотреть?

- Усадьба Нейдгартов считается одной из самых сохранившихся в Нижегородской области. Однако и здесь за последние сто лет мало что уцелело: парк давно зарос, пруд высох, а плодовые деревья в прежнем фруктовом саду давно выкорчевали. А вот сам барский дом сумел пережить и революцию, и две мировые войны, и развал СССР. Несмотря на то, что ремонт в нем не проводился больше 150 лет, он все еще сохраняет свою былую красоту. Его главным украшением по праву считается резной деревянный балкон и величественные белые колонны.

- Сохранились на территории комплекса и другие усадебные постройки. В частности, до сих пор можно увидеть дом прислуги и старое зернохранилище.

Как добраться?

К сожалению, туристические поездки в эту усадьбу не организуются. Поэтому добираться туристам придется своим ходом. Дорога от Нижнего Новгорода займет около полутора часов. Для этого необходимо проехать по трассе Р-158 до Вада, а затем еще 20 километров до поселка Новый мир. Там вы и увидите прежде блистательную усадьбу.