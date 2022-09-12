В Нижегородской области встречаются лишь ужи, гадюки и медянки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Десять человек пострадали от укусов змей в Нижегородской области за летний период 2022 года. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

- Случаи зафиксированы в Борском, Семеновском, Лукояновском и Большеболдинском районах. Всем гражданам, обратившимся в медицинские учреждения, были введены специальные сыворотки против яда змеи, - сообщили в ведомстве. К счастью, летальных исходов не зафиксировано.

По словам специалистов регионального госохотнадзора, в Нижегородской области обитает три вида змей: медянка обыкновенная, уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Ядовитой из них является лишь гадюка, две остальные не несут угрозы человеку. Однако наткнуться именно с гадюку куда реальнее: эта змея обитает практически во всех районах области в отличие от медянки, которая встречается преимущественно на востоке региона.

Излюбленными местами обитания гадюк являются затененные и заваленные участки: ниши под валунами, горы наваленных веток, густые заросли травы и кустарника. Отличить гадюку довольно просто: она имеет на спине зигзагообразный рисунок, контрастный окрасу, цвет может варьироваться от серого до чёрного.

- Ситуации неожиданных встреч с гадюками довольно редки, поскольку животные стараются избегать человека. Во избежание встречи с пресмыкающимися, гуляя по лесу, необходимо внимательно смотреть под ноги и передвигаться, не таясь. Если избежать столкновения не удалось, необходимо без резких движений отступить с пути животного. При посещении лесов рекомендуется надевать закрытую одежду и обувь, - рекомендуют в региональном госохотнадзоре.

Кстати, гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Нижегородской области как вид, ставший редким в результате деятельности человека.

Лес таит в себе немало опасностей для человека, и не всегда они связаны с дикими животными. Так, минувшим летом в Нижегородской области 13 человек отравились грибами.