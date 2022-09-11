Хоккеист умер от остановки сердца во время матча в Нижегородской области. Фото: "Федерация Хоккея города Нижнего Новгорода"

48-летний хоккеист умер прямо на льду во время матча любительской хоккейной лиги в Нижегородской области. Трагедия случилась 11 сентября во время встречи ХК "Гармония" и ХК "Криоген", матч проходил в ФОКе "Волжский берег" в городе Кстово. Об этом "Комсомолке" сообщил источник в Федерации хоккея Нижнего Новгорода.

Защитник команды "Гармония" 48-летний Константин Моруга упал на лёд без сознания на 13-й минуте матча – трансляция встречи велась в соцсети. Судя по записи, сам комментатор матча упустил из виду этот момент. На видео падение хоккеиста не попало. Было запечатлено только то, как суетились игроки обеих команд, суетились судьи, затем на лёд выбежали медики. Лежащему на льду Константину Моруге проводили массаж сердца. К сожалению, спасти его не удалось.

Позже в группе "Федерация Хоккея города Нижнего Новгорода" ВКонтакте появилась официальная информация о случившейся трагедии. Оказалось, игрок скончался от остановки сердца.

– Приносим искренние соболезнования родным и близким. В ближайшее время будет информация, как можно оказать помощь и поддержку близким и родственникам погибшего. Берегите себя, – сказано в сообщении в группе.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.