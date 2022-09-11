ФК "Пари НН" одержал победу над "Ахматом" со счётом 3:1 в матче РПЛ. Фото: сайт "Пари Нижний Новгород"

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" одержал победу над "Ахматом" в матче РПЛ, прошедшем вчера, 10 сентября, в городе Грозном на стадионе "Ахмат Арена". Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу нижегородцев. Об этом сказано на официальном сайте "Пари НН".

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Михаил Галактионов прокомментировал прошедшую встречу:

– Получилась очень сложная игра. Мы знаем, что "Ахмат" хорошо играет дома, что это мобильная и атлетичная команда. Очень рады, что, проявив волю к победе, выиграли в Грозном, – сказал тренер. – Игра складывалась по-разному, но второй тайм остался за нашей командой.

Фото: сайт "Пари Нижний Новгород"

По его словам, футболисты, вышедшие на замены, снова дали качество и результат. "Большие молодцы" – отозвался о всех своих подопечных Михаил Галактионов.

– Они трудятся на тренировках и впитывают требования тренерского штаба. Все объединены общей целью: мы хотим стать лучше, стать сильнее, хотим побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице, – добавил главный тренер "Пари НН". – Но никакой эйфории нет. Уже через два дня нас ждёт кубковый матч с "Химками". Надо работать и двигаться вперёд.

К сведению, следующий матч нижегородцев состоится 13 сентября. Им предстоит сразиться с ФК "Химки" в рамках "Кубка России 2022/2023". Игра начнётся в 15:00.