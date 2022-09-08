Нижегородцы живут с протаранившей их дом фурой уже двое суток

Многотонная машина вылетела с трассы и въехала прямо в дом ФОТО: телеграм-канал "Нижний №1"

Семья Болдашовых в нижегородском селе Стрелка вот уже двое суток живет с грузовиком прямо посреди дома.

Многотонная машина вылетела с трассы и въехала прямо в их дом ранним утром 6 сентября. Грузовик пробил кирпичную стену, «заехав» кабиной в зал.

Как рассказала дочь хозяйки дома Екатерина, вся геометрия дома была нарушена. Постройка лишилась стены, в результате чего по углам комнат и по потолку кругом образовались щели толщиной с ладонь. Ночью температура воздуха сейчас опускается до +6 градусов, и вадчанам приходится спать всем вместе на кухне на полу.

– Мы включаем газовые конфорки, ставим сюда обогреватель, и так спим, – рассказала Екатерина программе «Кстати».

Особенно трудно приходится ее отцу-инвалиду, которого 7 сентября выписали из больницы.

Однако с грузовиком посреди дома семье придется жить еще несколько дней, пока ущерб не оценят страховщики. Только после этого грузовик будет извлечен.

– Колеса фуры ушли в подпол. Когда будут вытаскивать грузовик, крыша пойдет за ним, потому что она лежит на автомобиле. Так и все комнаты сложатся, – опасается Екатерина.

Глава Вадского района Иван Ураев в свою очередь пообещал оказать посильную помощь пострадавшей семье.

– Мы найдем подрядную организацию, чтобы быстрее все восстановить. В материальном плане возможно, помочь не сможем, так как жилье собственное. Но организационные моменты мы решить поможем, – прокомментировал Иван Ураев.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.