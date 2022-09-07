200-рублевую купюру Судного дня продают в Нижнем Новгороде за 121 миллион рублей. ФОТО: Авито

Необычное предложение появилось на днях на сайте объявлений Авито – нижегородцам предложили купить 200-рублевую купюру Судного дня. Ее главной отличительной особенностью является номер – 121212012.

В 2012 году предсказывали конец света по календарю майя. Был снят фильм (2012), - напоминает продавец потенциальным покупателям. - Подойдет на день рождения родившимся 12 декабря 2012.

По словам продавца купюра была выпущена в 2017 года и до сих пор находится в обороте. При этом является редкостью. Сейчас за эту необычную купюру продавец просит 121 миллион рублей. Однако готов к переговорам.

Главной отличительной особенностью является номер купюры. ФОТО: Авито.

- Рассмотрю ваши предложения, - заверяет продавец. - Смотрите все мои объявления. Есть другие интересные варианты.

Передать купюру покупателям он готов как лично, так и через знакомых. Известно, что сам он живет в районе площади Лядова. Так что далеко ехать за купюрой Судного дня нижегородцам не придется.

Напомним, ранее мы писали, что самую дорогую квартиру в Нижнем Новгороде, расположенную на улице Минина, продают за 71 миллион рублей. Ее площадь составляет 100 квадратных метров.