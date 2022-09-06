Прыснула в лицо из баллончика: в Нижнем Новгороде случайная прохожая спасла мужчину, которого пытался убить ревнивый соперник

Соперники затеяли разборки прямо посреди оживленной улицы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за попытку убить соперника, переписку с которым он увидел в телефоне своей супруги. Довести задуманное до конца нижегородскому отелло не дала случайная прохожая, которая прыснула ему в лицо газовым баллончиком.

Эта история произошла в Нижнем Новгороде еще в начале лета. 37-летний мужчина начал подозревать свою жену в неверности: супруга стала проводить с телефоном слишком много времени. Заглянув в мессенджеры благоверной, нижегородец увидел ее недвусмысленную переписку со своим знакомым. Не помня себя от ревности, обманутый муж «забил стрелку» сопернику аккурат в праздник 12 июня.

Знакомцы встретились на Московском шоссе в Канавинском районе, на встречу обиженный супруг прихватил с собой нож, который спрятал в рукаве куртки. Разговор как-то сразу не заладился, и «отелло» пустил в ход оружие.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что у нападавшего с собой был нож. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Обвиняемый нанес пострадавшему удар ножом в спину. Потерпевший оказал сопротивление, и в ходе борьбы нож, которым мужчина продолжал наносить удары, сломался. Однако обвиняемый подобрал бутылку и, разбив ее, вновь пытался нанести удары сопернику, - рассказали подробности в СУ СК России по Нижегородской области.

На счастье потерпевшего мимо проходила женщина, которая не растерялась и вступилась за него. Она достала газовый баллончик и брызнула в лицо нападавшему, тем самым обезоружив его.

В результате раненого «бойца» забрала скорая помощь, а его соперника – полиция. На последнего завели дело по статье «Покушение на убийство», однако свою вину он признал лишь частично. Расследование уголовного дела завершилось, и совсем скоро нижегородский отелло предстанет перед судом.

О смелости нижегородских женщин впору слагать легенды. Не так давно в одном из районов Нижнего Новгорода сотрудницы салона красоты дали достойный отпор напавшему на их коллегу грабителю: женщины вшестером отбили парикмахера у нападавшего, повалили его на пол, связали скотчем и держали до приезда полиции.