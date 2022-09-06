Ритуальщики приехали к пожилому нижегородцу раньше скорой помощи. Фото: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Сотрудники ритуальной службы приехали к пожилому нижегородцу раньше, чем приехала скорая помощь. При этом сами родные дедушки даже не были уверены, что тот действительно скончался. Об этом они рассказали в социальных сетях.

– Дедушка долго болел. Проснувшись ночью, я решил его проверить и у нас возникло сомнение, что деда не дышит! Мы позвонили в скорую. Через минуту нам начали звонить ритуальные компании и предлагать свои услуги! – пишет, по всей видимости, внук умершего в группе "Нижний Новгород. Без цензуры". – Мы были в шоке, так как ещё не были уверены, что он скончался!

По словам автора поста, ритуальщики звонили в дверь и предлагали свои услуги. Жильцов квартиры это напугало и они вызвали полицию. Но дальше – больше.

Через некоторое время в квартире зазвонил домофон. Звонящие представились сотрудниками полиции. Но, когда семья усопшего открыла дверь, к ним зашла женщина и представилась сотрудником ритуальной компании. Наглым образом, как утверждают потерпевшие, она стала навязывать им свои услуги.

– Мы попросили её удалиться, но она продолжала убеждать нас и добавила, что если мы не впустим её для заключения договора, то дедушку у нас не заберут в морг, – добавил житель Нижнего Новгорода. – Слава Богу, приехал мой дядя и смог выпроводить её, хотя и с ним она разговаривала грубо и пыталась убедить.

После чего наконец приехала долгожданная скорая. Медики проверили пульс, дыхание, сделали кардиограмму и заключили, что дедушка умер. Затем врач начал рекомендовать ритуальную компанию, аргументируя свои слова тем, что только сотрудники этой службы сделают всё вовремя и надлежащим образом.

– Мы выслушали, но не стали звонить по номеру, который он оставил. Решили дождаться полиции, – продолжил нижегородец.

Полицейские прибыли по адресу. Они опросили семью покойного, выписали бумагу, вызвали труповозку. На вопрос "Почему творится такой бардак?" сотрудник полиции только развёл руками и сказал, что правоохранительные органы не в силах что-либо с этим сделать, ведь подобное творится сплошь и рядом.

Приехавшие через несколько часов люди на труповозке забрали покойного и снова предлагали услуги некой ритуальной службы.

– Обзвонив знакомых и почитав газеты, мы позвонили человеку, который помог нам в дальнейшем с оформлением документов и осуществлением похорон, – завершил свой рассказ автор публикации. – Не дай Бог кому-то столкнуться с горем и утратой близкого человека.