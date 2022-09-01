Круглый отличник Глеб Никитин и хулиган Сергей Кристовский : Какими первоклассниками были известные нижегородцы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня десятки тысяч юных нижегородцев отправились первый раз в первый класс. Этот день по праву считается особым в жизни каждого человека. Первый звонок, первые учителя, первые друзья – все это остается теплым воспоминанием на всю жизнь. «Комсомолка» собрала редкие снимки и самые душевные воспоминания известных нижегородцев о Первом сентября.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

- Первое сентября в первом классе - страх и восторг одновременно. И мысль – впереди взрослая жизнь, что там ждет?.. Учиться было интересно, и в первом классе я был круглым отличником. Впоследствии повторить это получилось только в институте. Но главное - появились друзья, и жизнь пошла совершенно по-новому.

Андрей Белевич, нападающий ХК «Торпедо»:

Андрей Белевич, нападающий ХК «Торпедо»

- Я пошел в первый класс в 2003 году, когда мне было 6 лет. Это была Гимназия №5 в городе Гродно. Помню, что мне очень хотелось как можно скорее начать учиться, и я очень ждал первого дня в школе. Легче всего на протяжении всего срока учебы мне давались математика, алгебра и геометрия. А тяжелее всего – химия. Задания по ней я выполнял с большим трудом. А еще, начиная с 3-го класса, я перевелся в спорткласс, чтобы удобнее было совмещать учебу с хоккеем.

Давид Мелик-Гусейнов, министр здравоохранения Нижегородской области:

Давид Мелик-Гусейнов, министр здравоохранения Нижегородской области.

- 1 сентября 1985 года, Пятигорск… После серьезных вступительных испытаний я принят в школу №1 им. М.Ю.Лермонтова с углубленным изучением английского языка. Родители переживали, боялись, что продую, но все получилось.

С утра в первый учебный день в палисаднике у бабушки нарвал большой букет ярких пушистых астр. Они были почти с меня ростом. Ранец из кожзаменителя, школьная форма с эмблемой в виде открытой книги на фоне восходящего солнца… Стоял яркий солнечный день, я впервые шел в школу.

Нашим первым учителем была Валентина Васильевна Кацан – замечательный педагог с огромным опытом. Она преподавала у нас три года, и я помню практически все, что было связано с тем временем.

Мы писали в тетрадях, получая вместо оценок красные звездочки. Тем, кто набрал пять красных звездочек, разрешалось на одном из уроков писать в Ленинской тетради – была такая, общая на весь класс. Она хранилась в шкафу, и писать в ней разрешалось только отличникам, по очереди. Мы очень бережно с ней обращались, передавая из рук в руки. И, конечно же, гордились своими заслугами, соперничали друг с другом, старались учиться хорошо.

Нашу школу когда-то окончил Сергей Михалков. Нам повезло: практически каждый год автор гимнов СССР и России и незабвенного «Дяди Степы» обязательно встречался с учениками школы №1 Пятигорска. Я как-то на такой встрече задал ему вопрос о том, какие предметы были его любимыми. Насколько помню, он назвал математику и литературу. Но самое главное – он читал перед нами свои стихи. У меня до сих пор хранится книга «Дядя Степа» с автографом поэта.

Помню, как мы с друзьями собирали металлолом, и наша «звездочка» (тогда октябрят делили на группы из пяти человек – по числу лучей советской звезды) победила, собрав больше всего металлолома в школе. Проявили смекалку: я вспомнил, что у нас на даче хранится старая железная кровать. Мы с ребятами тащили ее в школу через весь город, часть пути даже сумели преодолеть на трамвае.

Из школьных предметов больше всего любил литературу и, разумеется, английский, который невозможно было не любить при его углубленном изучении. До поры до времени нравилась математика, а вот в старших классах я больше увлекался химией, биологией, обществознанием, которые и определили потом профессиональный выбор.

Чувство благодарности – это, пожалуй, главное, что испытываешь 1 сентября. Низкий поклон нашим педагогам за то, что не только учили, но и воспитывали, делились с нами частичкой своей души! Доброго здоровья и прилежных учеников нынешним учителям! С праздником!

Денис Венгрыжановский, нападающий ХК «Торпедо»:

Денис Венгрыжановский, нападающий ХК «Торпедо».

- В первый класс я пошел в 2008 году в городе Кулебаки Нижегородской области. Особых тревог и волнений перед походом в школу я не испытывал, поскольку в классе было много друзей из детского садика и моего двора. Нас встретила доброжелательная учительница Елена Васильевна, которая каждый год на контрольных работах спрашивала: «О чем ты мечтаешь, Денис?» А я всегда отвечал: «Мечтаю играть в КХЛ!» Кстати, в том же 2008 году в нашем городе открылся ФОК «Темп». Ледовая площадка меня по-настоящему манила, и я старался идти к своей мечте.

Хотелось бы передать огромную благодарность и низкий поклон моей первой учительнице Елене Васильевне Милицыной за годы в начальной школе. А также подтвердить читателям, что мечты сбываются, нужно только трудиться и уверенно идти к своей цели!

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

- Мое самое первое Первое сентября – это действительно был очень эмоциональный и необычный день. Я был самый младший в семье – все уже ходили в школу, а я не ходил. И я очень завидовал старшим детям: тоже хотел читать и писать. Поэтому для меня этот день был очень долгожданным событием, которое я прекрасно помню. И свою школьную линейку, и гордость, что я не со стороны наблюдаю за школьной линейкой, а присутствую как полноправный ученик. И, конечно, ожидания каких-то знаний и умений. Это сегодня дети приходят в школу подготовленными, уже умеют читать и писать. Честно говоря, у нас в деревне этому внимание не уделялось – первые полгода мы все учились читать по слогам, изучали буквы и алфавит. Казалось, что когда ты научишься читать, у тебя будет возможность погрузиться в такую пучину знаний и интересных книг! Поэтому впечатления остались самые хорошие: была замечательная погода, замечательное настроение. После торжественной линейки у нас была экскурсия на природе, мы знакомились между собой. Это большой праздник, который в памяти так навсегда и останется.

В этом году этот день для меня тоже будет особенным - мой внук Евгений Люлин пойдет в первый класс. Конечно, у него свои чувства и свои ожидания от этого дня. Но он его тоже очень ждет. Мы с ним разговаривали несколько дней назад, он тоже в большом ожидании. Не знаю, кто из нас будет больше волноваться – я или он. Я, конечно, пойду вместе с ним в этот первый день в первый класс.

Михаил Орлов, капитан ХК «Торпедо»:

Михаил Орлов, капитан ХК «Торпедо».

- В первый класс я пошел в 1999 году. Это была школа 609 в городе Зеленограде (Москва). Подробностей я не помню, но, судя по фотографиям из семейного архива, настроение было веселое. Моим первым учителем была Галина Алексеевна, которой я хочу передать большой привет и пожелать крепкого здоровья. А что касается самого учебного процесса, могу отметить, что с самых первых лет в школе точные предметы мне давались легче, чем гуманитарные.

Сергей Кристовский, солист группы Uma2rman:

Сергей Кристовский, солист группы Uma2rman.

- На фото с букварем я выгляжу очень прилежным учеником. По факту я оказался одним из главных хулиганов и нарушителей спокойствия. Поэтому, когда мой младший брат Вова через несколько лет пришел в ту же школу, от него ждали такого же поведения. Ожидания мы с братом оправдали.

Юрий Шалабаев, глава Нижнего Новгорода:

Юрий Шалабаев, глава Нижнего Новгорода.

- Школьные годы вспоминаю с теплотой. Я учился в школе №126 родного Автозаводского района. Застал времена октябрят и пионеров. Нашел в школе настоящих друзей, с которыми дружу до сих пор, и наставников. Многое вложила в нас Галина Николаевна Чёгина - наш классный руководитель. К сожалению, не так давно она ушла из жизни.

У нас были замечательные учителя, они заложили крепкую базу знаний, которые мне пригодились и во время учёбы в университете, и в дальнейшей работе. Особенно мне нравились уроки истории, географии, математики. Наши педагоги были и нашими наставниками, много внимания уделяли нашему воспитанию, в том числе патриотическому. Это тоже повлияло на всю мою дальнейшую жизнь.

Сергей Гончарук, нападающий ХК «Торпедо»:

Сергей Гончарук, нападающий ХК «Торпедо».

- В первый класс я шел с отличным настроением. Отлично помню школу номер 67 в моем родном городе Тольятти. Оптимизм на пути в первый класс внушали мысли о том, что в жизни меня ждет что-то новое и интересное. С первых дней было интересно слушать учителей. Особенно нравились русский язык и литература. А вот с математикой были трудности.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области:

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области.

- Школа, конечно, была новым миром, новой жизнью, но мы к ней готовились. В детском саду нас с однокашниками водили в "подготовляшку", знакомили с классами, учителями. И как оказалось позже, мы почти в полном составе попали в 1 "А".

Так вышло, что свое первое Первое сентября я пропустил - помню, расстроился, и как был рад тому, что попал на линейку во втором классе! С тех пор День знаний стал одним из самых любимых праздников. И сейчас, когда вожу в школу своих детей, отношусь к нему ещё более трепетно.