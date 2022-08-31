Питался корой и песком: нижегородец привязал своего породистого пса к дереву и оставил умирать в лесу

Когда пса обнаружили, он выглядел очень истощенным. Фото: СОЦСЕТИ

Попытку жестокой расправы над животным пресекли зоозащитники в Дзержинске. В середине августа по сигналу местных жителей они выехали в местный лес и обнаружили там истощенного немецкого бульдога. Пес из последних сил держался за жизнь и все-таки выжил. Подробностями этой истории поделилась волонтер Екатерина С. В соцсетях.

- В лесу 4 дня был привязан к дереву пёс. Сидел в наморднике на метровой привязи. Ел кору деревьев и песок (сам снял намордник, кора дерева была обглодана). Истощен. Люди отвязали, привели во двор, но куда его дальше?

Как выяснилось, пса зовут Адольф, ему около девяти лет. Раньше он жил в семье, где есть еще одна собака. С псом фотографировались дети, на него примеряли берет десантника, он выглядел ухоженным и счастливым. Зачем владелец так с ним поступил - не ясно. Тем не менее, Адольф уже больше никогда не вернется в этот дом. В руках волонтеров псу стало намного лучше.

Зоозащитницы сразу же помыли и накормили пса. Фото: СОЦСЕТИ

- у Адольфа всё прекрасно. Намыла его Анастасия (девушка, которая его спасла и временно приютила, прим.), отогрела, откормила. Первые 2 дня Напиться не мог. И воду, и куриную грудку Анастасия варит ему на крутом бульоне. Дают ему так же творожок нежирный и витамины. Аппетит отменный у Адольфа, - продолжила рассказ волонтер.

По ее словам, пес оказался хорошим и спокойным старичком. По счастью, ему потребовались только капли в уши и противогельминтный препарат.

Примерно через два-три дня Адольфу нашли новых хозяев, которые оказались очень любящими и заботливыми. За неделю пес набрал в весе, стал активнее. Он все так же доверяет людям, словно этого предательства со стороны хозяина никогда и не было.

Новым домом Адольф доволен. Фото: СОЦСЕТИ

- Адольф почти неделю живет в новом доме. Все у него хорошо. Откармливается потихоньку. Многие за него переживали, фото прилагаю. Спасибо большое семье Анастасии за то, что спасли пса, дали ему передержку и спасибо большое другой Анастасии и ее маме Наталье за теплый сытый дом для дедушки Адольфа, - гласит последняя запись на личной странице Екатерины в соцсетях.