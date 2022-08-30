Александр Скульский посвятил работе с нижегородским оркестром 55 лет своей жизни. Фото: сайт Нижегородской государственной филармонии им. Ростроповича.

30 августа ушел из жизни главный дирижер симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский. Ему было 80 лет, сообщает политический обозреватель Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

- Всех наград Скульского не перечислить, его вклад в нижегородскую, российскую и мировую культуру огромен. Соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович назвал уход Скульского «большой потерей для нашей культуры».

- Ещё пару недель назад маэстро выступал с оркестром в Александровском саду и собирал полные трибуны перед «Ракушкой», - вспоминает Беркович в своем телеграм-канале.

Александр Скульский впервые выступил с нижегородским симфоническим оркестром 55 лет назад: его дебют состоялся 12 июля 1967 года на летней эстраде Волжского откоса. Еще через год он был принят на должность ассистента дирижера, а в 1971 году — дирижера Горьковского симфонического оркестра. В 2000 году Александр Скульский стал художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Нижегородской государственной филармонии им. Ростроповича. Также он был профессором Нижегородской консерватории, имел звание народного артиста России и являлся почетным гражданином Нижнего Новгорода.