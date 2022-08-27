Вспыхнувшая иномарка с пиротехникой устроила салют посреди ночи во дворе в Нижегородской области

Салют продолжался около минуты. Фото: принтскрин видео.

Неожиданный салют переполошил жителей города Бор в 4 утра сегодня, 27 августа. "Кто-то додумался бабахать салюты в такую рань", - недовольно подумали жители окрестных домов и ахнули, выглянув в окно: во дворе вовсю полыхала припаркованная BMW.

Как говорят очевидцы, возгорание началось с капота. Когда огонь добрался до багажника, в небо один за другим стали вздыматься яркие залпы салюта, который, видимо, хранился в машине. Фейерверк продолжался около минуты – всего было видно и слышно около тридцати залпов. Стоит ли говорить, что это был, наверное, самый дорогой салют в жизни владельца сгоревшей "бэхи"?..

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло у дома №44 во втором микрорайоне. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений автомобиль уже полностью был объят пламенем, отстоять машину не удалось. К счастью, пострадавших нет. На утренних фото, сделанных местными жителями при дневном свете, видно, что от машины остался лишь обгоревший остов – так, что даже трудно разобрать модель авто.

Машина выгорела полностью. Фото: СОЦСЕТИ

Ночной пожар поразил своей страшной красотой очевидцев, которые поделились видео происходящего в социальных сетях. Там же, в комментариях, люди выражают сочувствие владельцу загоревшегося автомобиля. Как сообщили в МЧС, причина возгорания пока неизвестна – ее сейчас устанавливают специалисты.

Похожее происшествие произошло несколько лет назад на трассе Комсомольска-на-Амуре. Там огромная фура, которая перевозила пиротехнику, внезапно загорелась во время движения и устроила салют для всех местных жителей и проезжавших мимо водителей.