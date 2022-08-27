Побывал в 17 странах на 4 континентах: предприниматель из Нижнего Новгорода стал ультрамарафонцем и пробежал тысячи километров за 6 лет

Беговой ультрамарафон – это состязание, требующее колоссальной силы воли и терпения. Фото: предоставлено Андреем Василенко

Андрей Василенко из Нижнего Новгорода – предприниматель с необычным хобби. В свободное от работы время 37-летний бизнесмен преодолевает дистанции в десятки, а то и сотни километров, а все потому, что несколько лет назад он стал ультрамарафонцем.

Беговой ультрамарафон – это состязание, требующее колоссальной силы воли и терпения, а решиться на него могут только самые отчаянные и самые выносливые люди на свете. Спортсмен не только бежит дольше классической дистанции в 42,195 километра, но и подчас должен преодолевать скалистые горы, непроходимые леса, пустыни, выдерживать жару, холод, продувные ветра, дождь и снег. Всё это лишь добавляет адреналина и желания добиться успеха.

На дистанциях бывают и столкновения с хищниками. Фото: предоставлено Андреем Василенко

Пробежал в 17 странах на 4 континентах

До того, как Андрей Василенко стал спортсменом-ультрамарафонцем, он жил вполне обычной жизнью: у него свой небольшой бизнес, есть семья – жена и двое сыновей. Андрей всегда придерживался активного образа жизни, но несколько лет назад ему захотелось чего-то большего.

– Меня потянуло на что-то экстраординарное. За то время, что я участвую в ультрамарафонах, я пробежал в 17 странах на 4 континентах, то есть, можно сказать, весь мир объездил, – рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» Андрей. – Это совмещение с туризмом, как бы культурная и спортивная программа вместе. Правда, большую часть времени я вижу не достопримечательности в том городе или стране, куда я приехал бегать, а просто виды, открывающиеся с дистанций забега. А ведь иногда бывает стадион – закольцованный круг, тут вообще ничего не посмотришь. Мы даже с близкими иногда шутим, мол «Там был?», «Да», «А что видел?», «Ничего, только свой маршрут ультрамарафона и других бегунов».

Никогда не знаешь, с чем столкнешься спустя много часов бега на дистанции. Фото: предоставлено Андреем Василенко

Заниматься этим видом спорта мужчина начал в 2015 году: полтора года он бегал исключительно небольшие дистанции длиною в 5 и 10 километров. В конце 2016 года спортсмен стал преодолевать дистанции ультрамарафонов в 50 и 100 километров, проверял себя мужчина и на двух-трехсуточном беге.

– Знаете, как в девяностые было, когда из третьего класса сразу шли в пятый, пропустив четвёртый, - ну вот у меня примерно так же с марафоном вышло, - улыбается спортсмен. - Жизнь сложилась как-то так, что после небольших дистанций я сразу шагнул в ультрамарафон. Резкий скачок. Кстати, за первые три года занятия этим делом я набегал красивую цифру 50 ультрамарафонов.

Бежал в -18 и даже в +45

Два-три года назад, когда Андрей был на пике своей формы, у него получалось стартовать на длинных дистанциях в среднем раз в месяц. Ещё с момента первого участия в забеге нижегородец мечтал пробежать ультрамарафон по таким ландшафтам, как лес, горы, пустыня, тундра, болота. В общем, хотел покорить все стихии, и это ему удалось.

– Можно сказать, что я всевозможные природные ландшафты избегал, осталась только одна цель. Манит меня куда-нибудь на вулканы, – объясняет ультрамарафонец. – У меня самый жаркий марафон был в Сахаре, мы бежали 100 километров в +45 на открытом солнце, а самая холодная из долгих дистанций проводилась у нас в России в -18 градусов. Вот такой контраст.

Самый жаркий марафон был в Сахаре. Фото: предоставлено Андреем Василенко

Как оказалось, к таким стрессовым нагрузкам организм привыкает во время тренировок. Так, по словам спортсмена, к холоду готовиться не приходится, ведь у нас в стране зима длится по полгода, а к минусовым температурам привыкаешь. Однако с жарой всё немного сложнее.

– Довольно-таки сложно, когда у нас в Нижнем зима, а я приезжаю в какую-то теплую страну. Тут, конечно, адаптироваться труднее, и тело сопротивляется, потому что, когда ты несколько месяцев живёшь в снегу и в -20, а затем приезжаешь туда, где +30, то разница ощутима. Акклиматизация бывает сложной, к такому организм не приучишь, он штука умная, его не обманешь, – говорит Андрей Василенко.

Столкновение с хищниками

Никогда не знаешь, с чем столкнешься спустя много часов бега на дистанции, но самое опасное – встреча с дикими животными, признается спортсмен. Так, нижегородец бегал там, где зимуют кабаны, и преодолевал территорию, где обитают рыси.

Впереди у нижегородца еще много новых дистанций. Фото: предоставлено Андреем Василенко

– Как-то раз мы бежали на Чукотке за полярным кругом, и там были следы жизнедеятельности медведя. Существовала очень высокая вероятность встретиться с косолапым лицом к лицу, что меня не сильно радовало, но обошлось, – вспоминает ультрамарафонец. – Ну, и из последнего: была у меня встреча с волком, но это, можно сказать, из разряда «везения».

Волка Андрей увидел во время участия в марафоне Ultra 100, дистанция которого пролегала по степи от озера Эльтон до города Волжский в Волгоградской области. На улице уже стемнело, мужчина преодолевал 104-й километр, когда увидел впереди волка. Зубастый не спешил убегать - наоборот, засел в кустах и стал ждать. Тогда стало понятно, что идти дальше опасно, а возвращаться тоже рискованно, ведь поворачиваться спиной к дикому животному - всё равно, что дать ему сигнал для атаки или преследования.

В конце 2016 года спортсмен стал преодолевать дистанции ультрамарафонов. Фото: предоставлено Андреем Василенко

– Тогда я набрал в службу спасения «112» и сообщил, где нахожусь и что происходит. Оператор передала информацию организаторам, и за мной отправили помощь. По сути, я запросил эвакуацию из-за внештатной ситуации, потому что был риск. Мне не хотелось бежать туда, где находится волк - непонятно, чем эта история могла закончиться, – рассказал спортсмен.

В этой ситуации Андрею неслыханно повезло, а ещё сыграл на руку тот факт, что у бегуна было с собой три фонаря и зажигалка. Во-первых, хищники охотятся преимущественно в темноте, и освещение его могло отпугнуть. Во-вторых, звери также боятся огня. На самом деле, когда участвуешь в ультрамарафонах, стоит продумывать все до мелочей и брать с собой вещи первой необходимости для экстренных ситуаций. Нужно быть готовым ко всему.

К таким стрессовым нагрузкам организм привыкает во время тренировок. Фото: предоставлено Андреем Василенко

– Нас изначально предупреждают о нахождении в этой среде обитания хищников, которые могут стать опасностью, и всегда предупреждают, что можно делать, а что не надо. Некоторые организаторы даже дают нам дополнительные средства защиты или оповещения. В Сахаре нам давали специальные галогеновые огни, которых боятся гиены, – рассказывает Андрей. – Или же на Чукотке у каждого из нас в снаряжении была сигнальная ракета. Шум и дым от ракеты пугает медведя, а ещё привлечет помощь, чтобы бегуна эвакуировали.

Заниматься этим видом спорта мужчина начал в 2015 году. Фото: предоставлено Андреем Василенко

Без команды делать нечего

Преодолевать дистанции спортсмены стараются без остановок, так как любое промедление идёт в минус общему результату, если забег ведётся на время. Так, расстояние в 100 километров подготовленный крепкий бегун преодолевает за 8 часов, а любителю такая дистанция даётся за 10 часов. Правда, также стоит учитывать и рельеф местности.

– Если есть цель пробежать на результат, то паузы излишни. Надо брать с собой целую команду, их называют сапортеры – это твои друзья, родственники или неравнодушные люди, которые стоят на какой-то определенной дистанции и сами подают тебе питание, питье, одежду, лекарства или поддерживают морально, – поясняет ультрамарафонец.

Пробежал в 17 странах на 4 континентах. Фото: предоставлено Андреем Василенко

Коллеги сначала не одобрили

Для Андрея Василенко забеги – это любимое хобби, а сам он занимается предпринимательской деятельностью. Поначалу его знакомые и коллеги участия в ультрамарафонах не понимали, но теперь постоянно следят за его успехами в соцсетях.

– Многие в свое время меня воспринимали как бизнесмена серьёзных правил и намерений, а когда я стал появляться на встречах в спортивной одежде, то люди не совсем понимали, как такое может быть, говорили, что мне такое не идет, но потом привыкли, – улыбается спортсмен. – Даже получился эффект наоборот, когда у меня случались перерывы по полгода на отдых или же я ходил в какой-нибудь официально-деловой одежде, то все спрашивали, почему всё затихло и где мои «спортивки».

Преодолевать дистанции спортсмены стараются без остановок. Фото: предоставлено Андреем Василенко

Доходило до смешного: на рабочих встречах коллеги только и говорили о забегах, задавали вопросы, а Андрею приходилось их прерывать и возвращать к делу.

Впереди у нижегородца еще много новых дистанций и побед, поэтому мы хотели бы пожелать ему здоровья, удачи и новых достижений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!