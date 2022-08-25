Мужчина выстрелил из пистолета в 14-летнюю девочку в Кулебаках

Пистолет, изъятый у задержанного дебошира. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В городе Кулебаки Нижегородской области мужчина открыл стрельбу из пистолета прямо на улице и ранил 14-летнюю девочку. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Кулебакского городского суда, инцидент произошел 18 августа на улице Октября.

- Находясь в общественном месте, 46-летний мужчина без повода и причины начал оскорблять нецензурной бранью находившихся рядом людей, в числе которых была и несовершеннолетняя девочка. После этого он достал из кармана куртки пистолет и не менее двух раз выстрелил в воздух и в девочку, - сообщает пресс-служба суда.

Школьница получила травмы, какие именно - не уточняется. Мама пострадавшей девочки сразу же позвонила в полицию, и на место происшествия прибыли сотрудники ППС, которые и задержали дебошира.

- Гражданин был доставлен районный отдел полиции. Во время доставления он нецензурно выражался, оскорбляя сотрудников полиции. В связи с этим в отношении него составлен административный материал по статье «Мелкое хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Впоследствии у мужчины был обнаружен и изъят пневматический пистолет, из которого, вероятно, и стрелял задержанный. По факту травмирования несовершеннолетней девочки СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», злоумышленника арестовали на два месяца. Ранее мужчина уже был судим.