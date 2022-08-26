Жилой частный дом и автомобиль сгорели в Выксе вечером 25 августа. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Жилой частный дом и автомобиль сгорели в городе Выкса Нижегородской области вчера вечером, 25 августа. Помимо этого, повреждения получил нежилой дом с надворной постройкой. Общая площадь территории, пострадавшей при пожаре, составила 335 кв. метров, о чём сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

По данным ведомства, о пожаре на улице Лазо в Выксе стало известно в 19:14 25 августа. На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений горел нежилой дом, надворная постройка и соседний жилой дом.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отмечено, что на тяжесть последствий пожара повлиял поздний вызов пожарных.Погибших и пострадавших к результате несчастного случая, к счастью, нет. Однако сгорели жилой дом и автомобиль на площади 175 кв.метров, а также были повреждены нежилой дом и надворная постройка на площади 160 кв.метров.

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Пожар тушили и ликвидировали его последствия 26 человек личного состава МЧС и семь единиц техники.