У Хориняка хорошо получается играть раздолбая: блогер Анна Смолина рассказала о съемках фильма «Поехавшая» в Нижнем Новгороде

Девушка рассказала, как идут съемки фильма о ней. Фото: Сообщество "А чего дома сидеть?" во ВКонтакте

Несколько лет назад Анна Смолина из Набережных Челнов оставила все дела, прихватила любимую таксу Капу и отправилась в длительное велопутешествие по России. Все свои наблюдения она записывала в интернет-дневнике, который так и назывался «А чего дома сидеть?». Девушка преодолела 6 тысяч километров, получила множество ярких впечатлений и обзавелась новыми знакомствами, ее блог во ВКонтакте набрал более 10 тысяч подписчиков. Позднее по этой истории вышла книга, а совсем недавно в Нижнем Новгороде начались съемки фильма «Поехавшая». Та самая велосипедистка Аня любезно рассказала «КП — Нижний Новгород» о о съемках и о том, зачем вообще было ехать в такую даль, да еще и с больной таксой.

«Поехавшая» из Нижнего Новгорода

В наши дни Анна уже не просто любительница долгих трипов на велосипеде, которая «вот так просто... в Магадан», а известный блогер и автор книг, строгая и ответственная дама, которая к любому своему приключению будь то восхождение на гору в Ингушетии или съемкам фильма подходит очень ответственно. Регулярно Анна посещает съемочную площадку и, с ее слов, там царит дружественная атмосфера.

На съемках царит дружелюбная атмосфера. Фото: Сообщество "А чего дома сидеть?" во ВКонтакте

- С Ольгой Лерман (сериал «Родком», прим.), играющей главную героиню, мы как-то заранее перед картиной познакомились и стали общаться довольно плотненько, хорошо подружились. У Ольги был свой интерес узнать меня, посмотреть повадки. Я думаю, что получится очень похоже, хороший выбор актеров. И Виктор Хориняк («Кухня», «Последний богатырь», прим.) на роли Валеры мне очень нравится. У него хорошо получается играть такого Валеру-раздолбая, потому что пять лет назад когда я встретила своего мужа, он был именно такой. Сейчас он, конечно, помудрел, повзрослел, и мне очень приятно наблюдать, в какого человека он превращается, - поделилась впечатлениями Анна.

Актеры отлично вжились в свои роли. Фото: Сообщество "А чего дома сидеть?" во ВКонтакте

К слову, сама девушка с нашим городом никак не связана. Она родом из Набережных Челнов, довольно много времени провела в Москве, а сейчас и вовсе перебралась на Кавказ. На вопрос «Почему именно здесь?» она ответила так:

- Дело в том, что по сценарию героиня родом из Нижнего Новгорода. И еще это была удобная локация для съемок. Именно поэтому Нижний Новгород.

В результате должен получиться приключенческий роуд-фильм, который сама героиня намерена посмотреть в числе первых.

- Разумеется, я буду смотреть этот фильм — заявила собеседница, - ну это же очевидно! Для меня это вообще большое событие. Фильм, в котором будет использовано мое имя, который снят по моей книге. Мне очень интересно, что из этого получится.

Все есть, а счастья нет

Для некоторых это кажется дикостью — проделать на велосипеде долгий путь до Магадана с умирающей таксой в прицепе, но на самом деле этому решению предшествовали долгие внутренние искания.

- Я тогда была в возрасте 30+ когда вроде бы все есть, а внутри нет ощущения счастья. Я стала думать, как я могу себе помочь и что на самом деле меня радует. Перебирая в своей голове различные варианты, я поняла, что меня радует моя собака, я люблю кататься на велосипеде и путешествовать. Решила, что поеду в Магадан. Там живет моя мама, с которой мы потеряли связь и много лет не общались. Это одна из причин, - призналась Анна.

Встреча с будущим мужем, долгожданное воссоединение с мамой — все это еще ждало нашу героиню. Прежде нужно было решить насущный вопрос: как поступить со старенькой любимицей Капой, страдающей от онкозаболевания? Те, кто читал блог «А чего дома сидеть?», уже знают, что было дальше. Для остальных Анна рассказала о своем поступке следующее:

- У нас был опыт когда я куда-то уезжала на несколько месяцев и оставляла Капу одну и это было мучением и для меня и для нее. Я бы никогда больше не хотела бы ее оставлять, потому что моя собака уже была в пожилом возрасте. У нее была прогрессирующая онкология и врачи мне говорили, что ей осталось месяц-два дожить. Я слишком любила эту собаку и люблю до сих пор, - продолжила свой рассказ девушка.

В непростое путешествие девушка отправилась с любимой таксой. Фото: Сообщество "А чего дома сидеть?" во ВКонтакте

К слову, путешествие положительно сказалось на здоровье таксы. Капа прожила еще несколько лет, и покинула этот мир уже в очень почтенном для собаки возрасте. Сейчас у Анны две собаки — Воля и Болтик. Обе декоративные и обе очень любят тот движ, в который их вовлекает хозяйка.

Сейчас у Анны и ее мужа две собаки. Фото: Сообщество "А чего дома сидеть?" во ВКонтакте

- Мы с мужем специально выбрали двух маленьких, потому что это удобнее в путешествии. Их можно с собой брать в перелет. У нас такие путешествия, что мы в палатках, уходим далеко от людей а значит и корма меньше носить и сама собака легкая. Одни плюсы от того что они маленькие, - заметила она.

Слушайте свое сердце и путешествуйте!

Всем, кто сейчас сидит в душных опен-спейсах и мечтает оказаться в горах или на море, наша героиня, как в известной песне «Роксетт», пожелала слушать свое сердце, и обязательно путешествовать, ведь путешествия насыщают душу и расширяют горизонты.

- Когда-то мне казалось - это так скучно, ну что я в России не видела?! Я очень ошибалась. Когда я полгода ехала по стране и видела разные регионы, меня покорило насколько у нас обалденные места. У нас такая крутая территория! Есть и горы, и море, и равнины, и тайга — на любой вкус. Мечтаю поехать на камчатку, до сих пор там не была. У нас прекрасный Алтай, классный Кавказ, классная камчатка, а для любителей ленивого отдыха есть море.

Путешествия делают людей счастливее. Фото: Сообщество "А чего дома сидеть?" во ВКонтакте

К слову, сама Анна своему совету следует. Не так давно, в начале августа она совершила восхождение на гору Столовую. Сейчас из-за съемок и других дел с приключениями пришлось повременить, но все обязательно вернется на круги своя.

- Экс-кочевники, временно осели дома, - гласит свежая запись в блоге Анны Смолиной.

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