Парад оркестров, шоу дронов и концерты звезд: как прошел День города в Нижнем Новгороде

Световое шоу на стенах Нижегородского кремля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В минувшую субботу в Нижнем Новгороде отмечали День города – столице Приволжья исполнился 801 год. Погода выдалась солнечной и теплой, поэтому праздник получился особенно многолюдным. Мероприятия начались с самого утра и продолжались до ночи.

Аниматоры на Покровке. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Волжская регата

В 10 часов в акватории Волги напротив катера «Герой» стартовала «Волжская регата», которая стала самым масштабным мероприятием парусного сообщества в регионе. Открылась регата грандиозным парадом парусов: десятки белоснежных яхт, виндсерферов, вейкбордистов и сапбордистов проследовали от Борского моста к катеру «Герой». В течение дня также проходили соревнования среди профессионалов и любителей на яхтах и Открытый чемпионат среди виндсерферов, а с наступлением темноты нижегородцев и гостей города ждало фантастическое зрелище - парусно-световое шоу «Волжский вальс». Яхты с разноцветными подсвеченными парусами украсили панорамный вид на вечернюю Стрелку.

Парад парусов на Волге. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Парад духовых оркестров

Если на Нижневолжской набережной утром было не очень многолюдно, то на Покровке к 11 часам собралось довольно много народа – здесь проходил фестиваль «Парад духовых оркестров». В нем принимали участие шесть музыкальных коллективов из разных городов: Нижнего Новгорода, Самары, Орла, Белгорода и Павлова. Начался фестиваль 30-минутным концертом сразу на нескольких площадках. Настроение нижегородцам поднимали многочисленные аниматоры: зеркальные люди, ходулисты, ростовые куклы, мимы и другие. По завершении концертов оркестры прошли торжественным маршем от «Октября» до площади Минина, где состоялся большой сводный концерт.

Парад оркестров на Большой Покровской. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Презентация ХК «Торпедо»

Частью праздничной программы стала презентация нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» в преддверии нового сезона. Мероприятие проходило на площади Минина и собрало много любителей хоккея. Руководство клуба представило обновленную форму и вручило игровые майки новичкам команды.

- Для нас большая честь быть на главном городском празднике, - признался генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров. – Потому что «Торпедо» - это Нижний, а Нижний – это «Торпедо»! И совсем скоро ребята сделают все возможное, защищая цвета команды в новом сезоне!

Презентация ХК "Торпедо". Фото: Мария СОРОКИНА

Заповедные кварталы

Насыщенная культурная программа проходила и в «Заповедных кварталах» - здесь были музыка, танцы, исторические экскурсии, гараж-сейл и киноклуб. Однако самым главным событием стала презентация проекта восстановления стеклянных кирпичей Фальконье, остатки которых волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест» недавно обнаружили в окне дома крестьянки Щелухиной на Короленко, 17. Оно состоит из стеклоблоков, которые выдували по форме, разработанной швейцарским архитектором Гюставом Фальконье в конце XIX века. Сейчас остались лишь осколки, но скоро окно будет восстановлено: волонтерам удалось собрать на это более 220 тысяч рублей. Стеклянные кирпичи такого же размера и формы изготовила реставрационная компания из Санкт-Петербурга.

Стеклоблоки Фальконье. Фото: Мария СОРОКИНА

Салют и концерты звезд

Конечно, это далеко не все мероприятия, которые проходили в Нижнем Новгороде в День города. В течение всего дня на улице Рождественской проходил большой гастрономический фестиваль, на Ярмарке можно было окунуться в жизнь 19 века благодаря исторической реконструкции, а на набережной Федоровского поучаствовать в забеге «Марафон 800». С наступлением темноты на стенах Нижегородского кремля можно было увидеть световое шоу, посвященное гостеприимству Нижнего Новгорода.

Световое шоу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вечером в каждом районе города состоялся концерт звезд. Перед нижегородцами выступили «Дискотека Авария», «Чайф», «Город 312», «Artik & Asti», «Dabro» и другие исполнители. Завершилась программа зрелищным салютом, который прошел одновременно на шести площадках. В Автозаводском районе также можно было посмотреть шоу дронов, приуроченное к 90-летию района.