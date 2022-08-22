Погода в Нижнем Новгороде 22-26 августа 2022 года: ясно, жара до +31 и никаких осадков

Днем температура воздуха составит до +31 градуса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До конца лета осталось менее двух недель, но в регионе продолжает удерживаться устойчиво жаркая погода. В ближайшие дни ожидается настоящее пекло — до +31 градусов и ни единого облачка. Рассказываем, какая погода в Нижнем Новгороде будет с 22 по 26 августа 2022 года.

По данным сервиса Яндекс. Погода, в понедельник, 22 августа, днем +28...+29, вечером от +23 до +28 а ночью от+19 до +23. В течение всего дня ожидается ясная погода, ветер преимущественно юго-восточный со скоростью до 3,7 метров в секунду.

Во вторник все также ясно, без облаков. Температура воздуха в утренние часы от +19 до +28, днем до +31, вечером не менее жарко, +25...+30, а ночью +19...+23. Ветер юго-восточный со скоростью до 3 метров в секунду.

24 августа вновь ни единого облака, утром столбик термометра вновь покажет от +19 до +29, днем до +31, вечером жара чуть спадет относительно дневных значений, ожидается от +24 до +30. Ночью температура воздуха составит от +19 до +23 градусов.

В четверг в течение всего дня ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха утром +19...+25, днем вновь до +31. В вечерние часы столбик термометра плавно опустится до +23. Примерно такие же температуры ожидаются и ночью — от +20 до +22 градусов. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью до 1,6 метров в секунду.

В последний день рабочей недели снова ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня от +19, но не жарче +29, вечером малооблачно и до +26, а ночью +17...+18. Ветер преимущественно западный со скоростью до 2,9 метров в секунду.

Садков не будет даже в выходные.

Атмосферное давление в течение недели будет падать — от 759 до 752 мм ртутного столба, это близко к норме для человека, но в целом выше стандартных для нашего региона значений. Владность от 35 до 62 % днем, и до 84% в ночное время. Геомагнитное поле преимущественно спокойное. Небольшие возмущения возможны лишь в понедельник.