Женщина сгорела заживо в многоквартирном доме на улице Артельной. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар произошел утром 22 августа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Артельной в Советском районе Нижнего Новгорода. Огонь вспыхнул ранним утром и быстро охватил целый этаж.

- Сообщение о пожар поступило в половине шестого утра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. К половине седьмого утр пожар был локализован, а еще через полтора часа полностью потушен. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

В ходе спасательной операции из здания были эвакуированы восемь человек, в том числе при помощи масок из здания спасли двух человек.

Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В результате пожара пострадали два человека, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Одна женщина погибла. Сейчас ее личность устанавливается.

По данным спасателей, в тушении пожара были задействованы 67 человек и 18 единиц техники. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

В результате пожара пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что сразу два пожара одновременно произошли в историческом центре Нижнего Новгорода в День города. Две старые двухэтажки вспыхнули после полудня на двух соседних улицах - Грузинской недалеко от здания Синагоги и в переулке Лудильном.