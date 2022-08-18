Шоу каскадеров и Гарри Поттер: Афиша лучших мероприятий в Нижнем Новгороде

Впервые в Нижнем Новгороде

Шоу каскадёров #МастерПанин

Грандиозное семейное «Шоу каскадёров #МастерПанин» - одно из самых впечатляющих зрелищ в России. Посетители увидят самые опасные трюки, выполненные на грани человеческих возможностей. Это езда на двух колёсах, безумный дрифт, ошеломляющий прыжок и полет авто, бигфут давящий машины и другие трюки. Шоу наполнит рёв ракетных двигателей, вспышки огнемётов, перед зрителями промчится настоящий призрачный гонщик, а также их ждут прыжки на высокой скорости в огненный туннель, море пламени и эффектное фаер-шоу.

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Стадион «Полёт»

Ул. Чаадаева, 16а

Шоу состоятся 25, 26, 28 августа в 18:00, а 27 августа в 13:00 и 18:00.

Продолжительность: 1 час 45 мин.

Стоимость билетов: 1000 рублей. Дети до 5 лет бесплатно (до наступления пятилетия, в сопровождении взрослого, без предоставления отдельного места)

Билеты можно приобрести в кассе бассейна «Полет» ул. Чаадаева 16А и на zbsshow.ru.

Справки по телефону: +7 (987) 544-11-40

В дни представлений билеты можно купить перед входом на шоу.

Запуск на стадион начинается за 1 час до начала шоу.

«Прогулка в Лю-Блё»

Романтическая комедия

Режиссёр Ирина Пахомова поставила этот спектакль по пьесе Кати Рубиной, которая стала лауреатом российского конкурса «Премьера 2007». Даже само называние местечка, где происходят события, созвучно слову люблю! Сюжет, кажется прост, шустрая тётушка Люля привозит вою неудачливую в любви племянницу Лилю к друзьям в частный пансионат курортного городка с целью выдать замуж. Только творческая натура Лили совсем не вдохновляет потенциального жениха – директора мусороперерабатывающего завода. Тут то и начинаются приключения героев. А секрет их в том, что хозяйка семейного отеля наделена редким даром любви. Это чувство словно освещает и одухотворяет всё и всех, кого встречает она на своём пути. Каждый человек, попавший в этот дом, словно по волшебству, находит своё счастье, правда, иногда довольно неожиданное. Эта чудесная курортная история то и дело раскрывает неожиданные тайны своих героев и делает зрителей счастливее.

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Театр «Комедiя»

ул. Грузинская, 23

Спектакль состоится 24 августа

Начало в 18.00.

Стоимость билетов от 300 рублей

Справки и бронирование по телефону:+7 (831) 434-04-24

Фото из архива театра.

Сцена из спектакля

«Укрощение строптивой»

Шекспировские страсти

Комедия о строптивой Катарине уже около 400 лет не сходит с театральных подмостков. Этот спектакль стал последним, который режиссёр Валерий Белякович поставил в нижегородском театре комедии. Он предлагает зрителю свою трактовку этой вечной истории о страстных влюблённых, рассказанную по-авторски, со своими наблюдениями, оригинальной сценографией, тонко и волнующе. Этот спектакль – праздник радости жизни, где женщина прекрасна своей естественностью, а мужчина – чувством достоинства, доблести и воли.

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16+

Театр «Комедiя»

ул. Грузинская, 23

Спектакль состоится 27 августа

Начало в 18.00.

Стоимость билетов от 300 рублей

Справки и бронирование по телефону:+7 (831) 434-04-24

Фото из архива театра.

Сцена из спектакля

DJ LIST

Вечеринка друзей

Концерт – вечеринка в The Top Club посвящена дню рождения знаковой для Нижнего Новгорода фигуры, блестящему мастеру своего дела - DJ Topchy. Всех поклонников в этот вечер ждут в клубе на NazarEvent. Хэдлайнер - эпатажный - DJ LIST. Тот самый, которого носили на руках переполненные фанатами залы ещё как участника группы FOMALGAUT в далёком 1989 году. Великолепный артист, он неизменно оставляет яркий след в памяти посетителей любой вечеринки. Любителей музыки в эту ночь ждут самые крутые замесы. Сбор гостей в 23:00. Вход: FC/DC.

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18+

The Top Club

Нижневолжская наб.,16

Вечеринка состоится 26 августа

Начало в 23.00

Стоимость билетов от 400 рублей

Билеты можно купить на: redkassa.ru

Афиша проекта.

Ева Власова.

Сольный концерт

Впервые с концертом в нашем городе выступит Ева Власова, исполняющая как каверы на известные композиции, так и синглы своего авторства. В 2021 году вокалистка приняла участие в вокальном конкурсе телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!» Годом ранее певица представила клип на композицию «Бывшая», набравшую за 8 месяцев после выкладывания в интернете полмиллиона прослушиваний. У певицы вышел первый альбом, в который, кроме этой песни, вошли синглы «Не твоя девочка», «Начни сначала», «Черный мой любимый» и «Танец в темноте». Организаторы концерта уверяют, что живой звук, невероятная энергетика певицы и её душевные песни не оставят равнодушным никого.

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6+

Концертный зал «PREM!O CENTRE»

Нижневолжская наб. 1 «В»

Концерт состоится 27 августа.

Начало концерта в 19.00

Стоимость билетов от 1600 рублей.

Билеты можно купить на: redkassa.ru

Фото из архива певицы.

Кис-Кис

Тур по России

Эти неутомимые питерские рок-н-рольщики раздают огня в режиме non-stop везде, где только оказываются: в топах чартов и авторских плейлистах, на каждой концертной площадке и фестивале, в рейтинговых телешоу и рекомендациях соц-сетей - и всё ещё кажется, что это только начало. Они могут зажечь любой зал, и в этом смогут убедиться их нижегородские поклонники на крнцерте, который проходит в рамках большого концертного тура по стране.

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16+

Концертный зал «PREM!O CENTRE»

Нижневолжская наб. 1 «В»

Концерт состоится 30 августа.

Начало концерта в 19.00

Стоимость билетов от 1400 рублей.

Билеты можно купить https://clck.ru/eYMhU

Справки по тел.: +7 (831) 410-2020

Фото из архива группы.

Гарри Поттер

Оркестр Sonorus

Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил зрителям шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Sonorus это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, исполняющих лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых инструментов максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями – это идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

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6+

ДК ГАЗ

ул. Героя Смирнова, 12

Концерт состоится 30 августа.

Начало в 19.00

Стоимость билетов: от 1000 руб.

Подробности и билеты на сайте: redkassa.ru

Афиша проекта.

«Вышка»

Жанр: триллер

Режиссёр: Скотт Манн

Страна: Великобритания, США

В ролях: Джеффри Дин Морган, Мэйсон Гудинг, Вирджиния Гарднер, Грэйс Фултон, Джаспер Коул, Джулия Пэйс Митчелл.

Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Её ждёт последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.

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18+

Смотрите в кинотеатрах сети «Империя грёз».

Расписание сеансов уточняйте на сайте империягрёз.рф

Цена билета от 200 рублей.

Кадр из фильма «Вышка».

Внимание! В афише возможны изменения. Уточняйте даты и время по справочным телефонам и на сайтах организаторов.