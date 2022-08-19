Житель Нижнего Новгорода украл у ветеринара аппарат УЗИ за полмиллиона, чтобы обогатиться

Этот аппарат используется для диагностики заболеваний у животных. Фото: принтскрин видео.

Необычная кража произошла в Нижнем Новгороде этим летом. Житель Сормовского района додумался похитить аппарат УЗИ для животных. Мужчину не смутило, насколько это редкий и специфический прибор и как непросто его будет продать. Не смутило и то, что в основном такое оборудование громоздкое, и его сложно утащить незаметно. Все могло бы получиться, но сотрудники полиции быстро узнали о случившемся и нашли похитителя.

- 7 июля 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 7 по Нижнему Новгороду обратилась жительница улицы Рокоссовского с заявлением о краже из автомобиля. Следственно-оперативной группой, прибывшей на место происшествия, было установлено, что ночью неизвестный разбил стекло двери автомобиля и похитил с заднего сидения переносной аппарат УЗИ в кофре, стоимостью 520 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пытаясь раскрыть это преступление, сотрудники вышли на 40-летнего мужчину, который проживает на той же улице, что и пострадавшая от его действий женщина.

- При обыске квартиры злоумышленника сотрудники уголовного розыска нижегородской полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество, - добавили в пресс-службе.

Подозреваемый являлся законопослушным гражданином, за ним нет судимостей. Мужчина во всем сознался и рассказал, что он увидел этот прибор и решил его похитить, а затем получить неплохие деньги с его продажи. О том, что это переносной аппарат для выездной диагностики заболеваний у животных он даже не знал.

Таким образом, украденный аппарат вернули в ветеринарную клинику, где он и должен находиться. Злоумышленнику же грозит до шести лет тюрьмы.

- Это мой личный аппарат. На следующий день должно было быть УЗИ на выезде. Взяла аппарат с собой, чтобы не заезжать утром на работу. Оставила я аппарат за водительским сидением, накрыла темной кофтой. Он разбил стекло, залез внутрь и забрал. У меня не было уверенности, что его найдут. Когда украли, были мысли что это кто-то свой, кто-то знал. Еще было очень мало информации, уже планировала покупать новый аппарат. И вот все удачно сложилось, - рассказала владелица аппарата, ветеринар Анастасия З.

Нижегородка подтвердила, что аппарат возвращен в полном комплекте, все работает. Полицейские, в свою очередь, напомнили, что в автомобиле не стоит оставлять ценные вещи, а сам автомобиль лучше оставлять на охраняемой стоянке.