Причиной массового заболевания в лагере «Солнечный» стал энтеровирус. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Специалисты регионального Роспотребнадзора завершили эпидемиологическое расследование вспышки заболеваемости в детском лагере «Солнечный» в Городецком районе. Как оказалось, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция.

Напомним, в начале августа воспитанники лагеря пожаловались на странные симптомы. У некоторых из них была рвота и температура.

- Сейчас наши специалисты проверяют информацию об ухудшении самочувствия детей в оздоровительном лагере «Солнечный», - рассказали в Нижегородской областной прокуратуре. – Всего в больницы обратились 10 детей. Сейчас по данному факту начата прокурорская проверка. По ее итогам будет дана оценка соблюдению законодательства при организации летнего отдыха.

Свою проверку проводит и прокуратура. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Свое расследование провели и специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. В первую очередь, были выявлены все контактные лица.

- Причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время все заболевшие дети изолированы, контактные выехали из лагеря. Как показали исследования, все пробы воды и продуктов соответствуют нормам. Среди сотрудников носителей инфекционных заболеваний не выявлено.

Значит, источником распространения вируса стал один из детей. Однако в самом лагере нарушения все же выявлены.

Роспотребнадзор завершил расследование в связи со вспышкой в лагере. Фото: Прокуратура Нижегородской области

- Нами была выявлена некачественная уборка помещений отрядов, отсутствие мыла и антисептиков для обработки рук в нескольких отрядах, заниженная концентрация дезинфицирующих средств для обработки посуды, - рассказали специалисты Роспотребнадзора. – Сами заболевшие тоже не были вовремя выявлены и изолированы, а затем за контактными не было организовано должного наблюдения. И, наконец, дезинфекция тоже была проведена с опозданием. Все материалы расследования теперь будут переданы в прокуратуру.

Тем временем в самом лагере уже проведена дезинфекция. С 9 августа в «Солнечный» заехала новая смена.