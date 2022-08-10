«Он творческая личность»: Знакомые рассказали о парне, грозившемся устроить массовое убийство в колледже в Нижнем Новгороде

17-летний студент обещал устроить массовое убийство в Нижегородском губернском колледже ради «лайков». Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня все нижегородские паблики облетела новость о том, что некий 17-летний студент грозился устроить массовое убийство в Нижегородском губернском колледже. Странное пугающее сообщение он разместил на своей странице ради привлечения всеобщего внимания.

- Это было еще две недели назад, - подтвердил «КП-Нижний Новгород» источник, близкий к правоохранительным органам. – Этот свой пост он разместил, чтобы прославиться и собрать побольше лайков. Впоследствии никакого оружия у него не обнаружили. Да он и сам признался, что никого не собирался убивать.

Полнейшей неожиданностью эта внезапная «слава» стала и для его знакомых по колледжу. Все они знают его, как очень творческого человека.

- Никаких странностей мы в нем не замечали, - призналась «КП-Нижний Новгород» одна из его знакомых. – Хороший парень, ничем плохим не занимался. Он очень творческая личность, красиво рисует. Всегда поможет, подскажет, очень трудолюбивый человек. Думаю, что это был просто какой-то опрометчивый необдуманный порыв. Не подумал перед тем, как писать такие слова.

Известно, что молодой человек перешел на второй курс колледжа. Что теперь его ждет в будущем, пока под вопросом. По словам знакомых, у него изъяли телефоны и ноутбук. Однако уголовное дело пока не возбуждено.