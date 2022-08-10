Пьяный мужчина порезал обидчика бензопилой в пансионате в Городецком районе

Мужчину задержали. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Настоящая резня бензопилой чуть не произошла накануне в посёлке Буревестник Городецкого района – там в одном из оздоровительных пансионатов сработала тревожная кнопка. А дело было вот в чём: между отдыхающими возник конфликт, который позже привёл к драке.

Во время потасовки один мужчина схватился за палку и огрел ею другого, а тот недолго думая начал самообороняться. Правда, способ он выбрал не тривиальный, притащил бензопилу и нанес резаную рану груди своему обидчику, а затем скрылся. Как оказалось, он побоялся ответного удара, потому и дал дёру.

На место вызова незамедлительно прибыли находившиеся на маршруте патрулирования правоохранители, они то и успокоили буйных отдыхающих. А конфликт там разгорался не шуточный, так как в округе уже собралась толпа местных жителей, которые выкрикивали угрозы о расправе.

- Мужчину с бензопилой задержали после обследования территории. 38-летний злоумышленник, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Всем пострадавшим на месте происшествия была оказана первая доврачебная помощь, а порезанного мужчину на скорой отправили в центральную районную больницу.

Задержанного мужчину и орудие преступления – бензопилу – передали полицейским. Проводится дальнейшее расследование.

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