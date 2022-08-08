«Набрали в Нижнем больше ста актеров»: Режиссер Роман Нестеренко рассказал о съемках сериала «Любовь преодолеет все». ФОТО: киностудия Team Films

В Нижегородской области начались съемки сериала «Любовь преодолеет все». Главные роли в нем сыграют Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов и Федор Шувалов. Однако большинство ролей досталось не московским звездам, а нижегородским актерам. Почему выбор пал именно на столицу Приволжья, «Комсомолка» выяснила у режиссера фильма Романа Нестеренко.

Действие фильма начинается в небольшой деревеньке в российской провинции. По сюжету, главная героиня, которую сыграет Елена Аросьева, в одиночку вырастила сына Сашу. Однако затем на парня обрушивается целый шквал неприятностей: его избивают, шантажируют и потом забирают в армию. Тем временем его девушку начинает преследовать сын местного криминального авторитета. Как справятся герои со всем этим, зрители будут следить на протяжении 12 серий. Большинство из них будут сняты в Нижнем Новгороде и его окрестностях.

- Я бы не стал полностью раскрывать сюжет. Скажу только, что это некая такая Кущевка районного масштаба, где есть обнаглевшие криминальные элементы, которые давно живут и процветают. И вот наши герои начинают с ними бороться, - рассказывает Роман Нестеренко. - Мы долго искали подходящую натуру, где бы хотели снимать фильм. Мы выбирали из нескольких городов. Объездили Тулу, Самару, Саратов, Ростов-на-Дону. И все-таки выбрали Нижний Новгород.

К слову, в кадр попадут не только городские пейзажи, но и, казалось бы, совсем не киношные места. К примеру, в минувшие выходные съемки проходили в селе Вязовка под Нижним Новгородом.

- В этом селе нас привлек два дома, в которых живут герои. К ним у нас было много требований, - вспоминает режиссер. – Прежде всего, их должно было быть два. Потому что оба главных героя у нас соседи. Поэтому нам нужен был именно комплект домов со своими историческими и художественными особенностями. Нам пришлось много поездить, поискать – и, в конце концов, мы остановились на Вязовке.

Съемки фильма будут продолжаться до конца сентября. За это время в кадре успеют побывать и главные нижегородские достопримечательности.

- До Нижнего Новгорода мы просто пока не дошли. Успели снять только больницу № 29. По сценарию, один из героев у нас врач-нейрохирург, поэтому больничный блок мы уже отсняли, - делится впечатлениями режиссер. – А в дальнейшем будем снимать и Покровку, и драмтеатр, и многие другие местные достопримечательности. Пока в городе мало снимали.

К слову, родными для нижегородцев в этом фильме будут не только пейзажи, но и лица. Большинство актеров для фильма подбирали тоже в Нижнем Новгороде.

- У нас из Москвы приехали всего 20 человек актеров, - рассказывает Роман Нестеренко. - А все остальных – а это сто с лишним актеров – я набираю здесь. Это именно актеры, а не массовка. Местные агенты предлагали актеров, мы их отсматривали, делали пробы и набирали. Это довольно сложный процесс. Но я всем доволен. Это прекрасные актеры, с которыми хорошо работать.

Завершить монтаж фильма планируется в феврале 2023 года. После этого уже можно ждать его выхода на телеканале Россия 1.