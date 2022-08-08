Некрополиста Анатолия Москвина, делавшего кукол из трупов детей, оставят в психиатрической клинике в Нижнем Новгороде еще на полгода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Некрополиста Анатолия Москвина, делавшего кукол из трупов детей, еще на полгода оставят в психиатрической клинике в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение 8 августа принял Ленинский районный суд.

Напомним, несколько лет назад хорошо известный в научных кругах Нижнего Новгорода краевед, владеющий 13 языками превратил свою квартиру в склеп. Два года Анатолий Москвин раскапывал на кладбищах могилы малолетних девочек от 3 до 11 лет. Он доставал из гробов их тела или останки, относил к себе домой и мумифицировал. В квартире, расположенной на проспекте Ленина Нижнего Новгорода, Москвин облачал трупы в женские одежды и хранил их. Эти странные мумии были обнаружены только тогда, когда в квартиру нагрянули правоохранительные органы.

С тех пор в течение десяти лет мужчина находился на принудительном лечении в психиатрической клинике. А на днях суд признал его недееспособным.

- Решением от 2 августа Ленинский районный суд удовлетворил требования главного врача и признал Анатолия Москвина недееспособным, - сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По закону, признанного недееспособным гражданина могут отдать под опеку родных и близких, а также поместить в психинтернат, где у него будет возможность не только свободно покидать стены заведения, но и принимать посетителей. Однако пока Анатолию Москвину это не грозит.

- По ходатайству главного врача «Психиатрической больницы № 2» суд продлил принудительное лечение Москвину еще на полгода, - рассказали в суде Ленинского района. – Все это время он будет оставаться в психиатрической клинике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородский краевед хранил дома 20 мумий и делал из них куклы

45-летний мужчина задержан по подозрению в вандализме на мусульманских кладбищах (подробности)

"Повелитель мумий" из Нижнего Новгорода готовится выйти на свободу

По мнению медиков, некрополист Анатолий Москвин больше не представляет повышенной опасности для общества (подробности)

"Повелитель мумий" Москвин: "Детей, которые переставали мне нравиться, я возвращал обратно в могилу"

Нижегородский ученый объяснил, зачем он выкапывал из могил умерших детей и устроил склеп в собственной квартире (подробности)